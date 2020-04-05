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Efeito coronavírus

Pandemia muda ritmo do trânsito na Grande Vitória

O fluxo de veículos reduziu bastante após os governos estadual e municipais adotarem medidas para inibir o avanço de contaminações pelo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 11:05

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 11:05

A pandemia do coronavírus mudou a rotina de muita gente e também causou reflexos no trânsito. O vai e vem de carros, o barulho dos ônibus de ponto em ponto e o passo rápido de pedestres deram lugar a vias silenciosas e com raros veículos na Grande Vitória, onde está a maior parte da população capixaba.
Imagens de drone na Grande Vitória 3
Imagem de drone mostra queda no tráfego nas ruas da Capital Crédito: Luciney Araújo
Durante esta semana, o drone de A Gazeta registrou as cenas das principais vias e é possível ver que o ritmo desacelerado do trânsito e as belas paisagens vazias. Tudo isso é um dos efeitos das medidas tomadas pelo governador Renato Casagrande e também dos prefeitos para enfrentar a crise da saúde causada pela covid-19.
No Espírito Santo, até esta sexta-feira (03), registrou 139 casos confirmados da doença e  cinco pessoas morreram. Comércios de rua, ambulantes, shoppings, escolas e outros órgãos foram obrigados a parar os serviços em nome do isolamento social, medida apontada pelas organizações de saúde como a mais efetiva para evitar o colapso do sistema de saúde e oferecer um atendimento mais eficiente para quem tiver o quadro grave da Covid-19. Confira as imagens:

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