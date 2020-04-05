Pandemia muda ritmo do trânsito na Grande Vitória

A pandemia do coronavírus mudou a rotina de muita gente e também causou reflexos no trânsito. O vai e vem de carros, o barulho dos ônibus de ponto em ponto e o passo rápido de pedestres deram lugar a vias silenciosas e com raros veículos na Grande Vitória, onde está a maior parte da população capixaba.
Durante esta semana, o drone de A Gazeta registrou as cenas das principais vias e é possível ver que o ritmo desacelerado do trânsito e as belas paisagens vazias. Tudo isso é um dos efeitos das medidas tomadas pelo governador Renato Casagrande e também dos prefeitos para enfrentar a crise da saúde causada pela covid-19.
No Espírito Santo, até esta sexta-feira (03), registrou 139 casos confirmados da doença e cinco pessoas morreram. Comércios de rua, ambulantes, shoppings, escolas e outros órgãos foram obrigados a parar os serviços em nome do isolamento social, medida apontada pelas organizações de saúde como a mais efetiva para evitar o colapso do sistema de saúde e oferecer um atendimento mais eficiente para quem tiver o quadro grave da Covid-19. Confira as imagens: