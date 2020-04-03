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Pandemia

Casos de coronavírus no Rio passam de mil e mortes chegam a 47

Capital tem a maioria dos casos, com 867 pessoas doentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:07

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:07

Casos de coronavírus no Rio passam de mil e mortes chegam a 47
Casos de coronavírus no Rio passam de mil e mortes chegam a 47 Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil
Os casos confirmados de coronavírus no estado do Rio de Janeiro chegaram a 1.074 e o número de mortes pela doença foi de 47. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), e representam um aumento de 82 casos de pacientes infectados e mais 6 mortes, nas últimas 24 horas.
As novas mortes foram registradas na capital, com 5 casos, e em São João de Meriti, um caso. A vítima mais nova tinha 44 anos, um homem de São João de Meriti, e a mais velha, 88 anos, também um homem, do Rio de Janeiro. A média de idade das vítimas era de 62 anos.
Entre os casos confirmados, 80% estão concentrados na capital, que lidera com 867 doentes, seguida por Niterói, 65, Volta Redonda, 44, Petrópolis, 13, Nova Iguaçu, 11, São Gonçalo, 10, Duque de Caxias, 9, Itaboraí, 6, Maricá, 5, Magé, 4, Barra Mansa, 3, Belford Roxo, 3, Rio das Ostras, 3, São João de Meriti, 3, Barra do Piraí, 2, Itaguaí, 2, Macaé, 2, Queimados, 2, Resende, 2, e Rio Bonito, 2.
Os municípios de Angra dos Reis, Araruama, Arraial do Cabo, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Iguaba Grande, Mangaratiba, Miguel Pereira, Nilópolis, Porciúncula, São Pedro da Aldeia, Seropédica, Teresópolis, Três Rios e Valença têm um caso cada. Um paciente ainda está sendo determinada qual sua origem.
Com informações da Agência Brasil

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