Cai movimento de carros e pessoas nas ruas após medidas do governo do ES

Ruas e avenidas com pouco movimento na manhã desta terça-feira (17) em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A reportagem de A Gazeta fez uma ronda por locais que costumam ter uma grande quantidade de pessoas e veículos e notou um movimento tímido. Em Vitória, na Reta da Penha e no Centro da Capital, o trânsito era bem menor do que em dias normais. Apesar disso, comerciantes da Avenida Jerônimo Monteiro afirmaram que, mesmo com o pouco movimento de pessoas, as vendas estão mantendo o ritmo do início do ano, que já não era bom.

O movimento está ruim já há algum tempo. Não teve uma queda brusca por causa do coronavírus e das medidas recomendadas pelo governo, disse a gerente de uma loja de utilidades que não quis se identificar.

Em Vila Velha, no polo de modas da Glória, as ruas estavam com um movimento de pessoas menor que o de costume. Mas as vendas seguem também dentro da normalidade, segundo lojistas que conversaram com a reportagem. A vendedora Luisa Mariani ressaltou que as pessoas continuam comprando, mas evitam ficar expostas na rua. Compram e vão embora. Não ficam passeando ou olhando outras lojas como acontece normalmente, disse.

PRAIAS VAZIAS

Em dia de sol forte e alunos sem aulas, as praias sempre ficam cheias. Mas não foi isso que aconteceu na Guarderia, na Praia do Canto, em Vitória. Um dos points mais badalados para quem quer pegar um sol na Capital estava quase que vazio na manhã quente desta terça (17).

Praia da Guarderia esteve praticamente vazia na manhã desta terça-feira (17) Crédito: José Carlos Schaeffer

Segundo o vendedor ambulante, José Rony, no início da semana o movimento costuma ser menor, mas não tanto quanto hoje. A gente espera que na parte da tarde as pessoas comecem a chegar. Agora de manhã ficou bem vazio, relatou.

AUMENTO DE CASOS