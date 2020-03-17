Cai movimento de carros e pessoas nas ruas após medidas do governo do ES

No primeiro dia após o governo do Estado anunciar a suspensão das aulas na rede ensino estadual, municipal e privada por conta do avanço no número de casos do coronavirus, o movimento na Grande Vitória foi bem menor que em dia comuns. Com um menor fluxo de veículos e pessoas, o trânsito estava livre em grande parte da Região Metropolitana na manhã desta terça-feira (17)
A reportagem de A Gazeta fez uma ronda por locais que costumam ter uma grande quantidade de pessoas e veículos e notou um movimento tímido. Em Vitória, na Reta da Penha e no Centro da Capital, o trânsito era bem menor do que em dias normais. Apesar disso, comerciantes da Avenida Jerônimo Monteiro afirmaram que, mesmo com o pouco movimento de pessoas, as vendas estão mantendo o ritmo do início do ano, que já não era bom.
O movimento está ruim já há algum tempo. Não teve uma queda brusca por causa do coronavírus e das medidas recomendadas pelo governo, disse a gerente de uma loja de utilidades que não quis se identificar.
Em Vila Velha, no polo de modas da Glória, as ruas estavam com um movimento de pessoas menor que o de costume. Mas as vendas seguem também dentro da normalidade, segundo lojistas que conversaram com a reportagem. A vendedora Luisa Mariani ressaltou que as pessoas continuam comprando, mas evitam ficar expostas na rua. Compram e vão embora. Não ficam passeando ou olhando outras lojas como acontece normalmente, disse.
PRAIAS VAZIAS
Em dia de sol forte e alunos sem aulas, as praias sempre ficam cheias. Mas não foi isso que aconteceu na Guarderia, na Praia do Canto, em Vitória. Um dos points mais badalados para quem quer pegar um sol na Capital estava quase que vazio na manhã quente desta terça (17).
Segundo o vendedor ambulante, José Rony, no início da semana o movimento costuma ser menor, mas não tanto quanto hoje. A gente espera que na parte da tarde as pessoas comecem a chegar. Agora de manhã ficou bem vazio, relatou.
AUMENTO DE CASOS
No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de infectados dobrou, saindo de quatro para oito. Nesta segunda (16), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou a suspensão das aulas nas redes pública (municipal e estadual) e privada de ensino como medida para conter a transmissão do coronavírus.