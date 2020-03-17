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Renata Rasseli

Capixaba que mora nos EUA adia casamento no ES por coronavírus

A celebração estava marcada para 11 de abril. Convidados do exterior desmarcaram a viagem devido à pandemia

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:28

Públicado em 

17 mar 2020 às 10:28
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Amanda Nunes e Darren Caputo : casamento marcada para 11 de abril, em Vitória, foi adiado por coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook/ Amanda Nunes
A capixaba Amanda Nunes, 41 anos, que mora em Nova York, está em Vitória há um mês para preparar o seu casamento, que estava marcado para dia 11 de abril, no Le Buffet Master, em Vitória. Mas a pandemia do coronavírus vai adiar o seu sonho de subir ao altar com o norte-americano Darren Caputo, de 46 anos. "Decidi adiar muito por causa da minha sogra que tem 80 anos, e não gostaria de colocá-la em risco com uma viagem dessas, já que os idosos são quem estão sendo mais afetados pela doença. Além disso, no trajeto de NYC para o Brasil eles correriam o risco de contraírem o vírus e trazer para cá infectando assim mais pessoas". O casal receberia 26 convidados do exterior, que já cancelaram suas passagens. 

REDES SOCIAIS

Ela comunicou o adiantamento da festa com tristeza pelas suas redes sociais.
Post de Amanda Nunes no Facebook sobre adiantamento da festa de casamento Crédito: Facebook

MUDANÇA DE PLANOS

Para a tarefa de adiar a noite dos sonhos, que reuniria 200 convidados, a a noiva conta com o apoio da cerimonialista Stella Miranda, que está  informando todos os fornecedores sobre o cancelamento. "Já estou com oito eventos cancelados, entre aniversários, o casamento de Amanda e um congresso", conta Stella. 

NÍVER ADIADO

Flavia Saade Crédito: Monica Zorzanelli
A empresária Flavia Saade, que comemoraria idade nova nesta quarta-feira (18), na Praia do Canto, também adiou sua festa.   "Vai ter tempo para fazermos a festa".

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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