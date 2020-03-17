Capixaba que mora nos EUA adia casamento no ES por coronavírus

A capixaba Amanda Nunes, 41 anos, que mora em Nova York, está em Vitória há um mês para preparar o seu casamento, que estava marcado para dia 11 de abril, no Le Buffet Master, em Vitória. Mas a pandemia do coronavírus vai adiar o seu sonho de subir ao altar com o norte-americano Darren Caputo, de 46 anos. "Decidi adiar muito por causa da minha sogra que tem 80 anos, e não gostaria de colocá-la em risco com uma viagem dessas, já que os idosos são quem estão sendo mais afetados pela doença. Além disso, no trajeto de NYC para o Brasil eles correriam o risco de contraírem o vírus e trazer para cá infectando assim mais pessoas". O casal receberia 26 convidados do exterior, que já cancelaram suas passagens.
REDES SOCIAIS
Ela comunicou o adiantamento da festa com tristeza pelas suas redes sociais.
MUDANÇA DE PLANOS
Para a tarefa de adiar a noite dos sonhos, que reuniria 200 convidados, a a noiva conta com o apoio da cerimonialista Stella Miranda, que está informando todos os fornecedores sobre o cancelamento. "Já estou com oito eventos cancelados, entre aniversários, o casamento de Amanda e um congresso", conta Stella.
NÍVER ADIADO
A empresária Flavia Saade, que comemoraria idade nova nesta quarta-feira (18), na Praia do Canto, também adiou sua festa. "Vai ter tempo para fazermos a festa".