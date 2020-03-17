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Renata Rasseli

Professor adia lançamento de livro e aniversário por coronavírus

José Antonio Martinuzzo celebraria seus 50 anos com a noite de autógrafos de  “Tempo Contado” nesta quinta (19), na Ufes

Publicado em 17 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

José Antonio Martinuzzo Crédito: Divulgação
Para marcar seus 50 anos, o jornalista, escritor, professor e psicanalista José Antonio Martinuzzo faria uma comemoração diferente nesta quinta-feira (19), no Teatro Universitário, na Ufes. Mas a festa de lançamento de “Tempo Contado” foi adiada devido à expansão de casos do coronavírus no Estado.  "Já estamos contando o tempo para a nova data de lançamento do livro “Tempo Contado”. Esperamos sua compreensão pelo cancelamento do evento de 19 de março, no Teatro Universitário. Assim que voltarmos à normalidade sanitária, vamos combinar um outro encontro para lançar beneficentemente o livro em prol do Asilo dos Idosos de Vitória", explicou.

MÊS DA MULHER

Janaina Gurgel, Luciana Judice e Vania Goulart Crédito: Monica Zorzanelli

LANÇAMENTO DE PRÊMIO ADIADO

 Atentos aos acontecimentos em torno do novo coronavírus (COVID-19) e às orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, o Sistema OCB/ES e a comissão organizadora do Prêmio de Jornalismo Cooperativista informa a suspensão do lançamento do 14º PJC, que aconteceria na próxima quarta-feira (18).

MÊS DA MULHER 2

Alzira Torres e Claudia Judice Crédito: Monica Zorzanelli

EXPOSIÇÃO COLETIVA

Léo Bahia convida para a abertura da exposição coletiva " O Risco do Traço", nesta terça-feira (17),  na Léo Bahia Arte Contemporânea, no Centro.

QUERIDAS DE RR

Amanda Goulart e Rita Geaquinto Crédito: Monica Zorzanelli

MULHER BEM-SUCEDIDA

Em comemoração ao Mês da Mulher, a advogada de família Steleijanes Carvalho convida para a palestra que vai fazer hoje, terça-feira (17), às 8h30, na Auto Imports, em Vila Velha. O tema da palestra gratuita é “Síndrome da impostora: três passos para superar e ser bem-sucedida”.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Carlos André de Oliveira e a aniversariante Rose Favalessa: parabéns pra você! Crédito: DIVULGAÇÃO

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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