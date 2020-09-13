Adolescente de 15 anos morre afogado na Curva da Jurema, em Vitória

O adolescente Wendel Cauã Dias, de 15 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (13) ao tomar banho com amigos na praia da Curva da Jurema, em Vitória. O corpo dele foi retirado da água por militares do Corpo de Bombeiros e por guarda-vidas.
O estudante Raphael Eduardo Do Nascimento, de 18 anos, disse que ele, um irmão, de 15 anos, e Cauã saíram do bairro Alice Coutinho, em Cariacica, pela manhã e chegaram à praia por volta das 10h30.
Eu estava conversando com uma menina e ele e meu irmão estavam comendo. Quando eu me distraí, eles foram para a água. Vi o Wendel pulando, mas achei que estivesse brincando. Virei de novo e ele estava só com o cabelo do lado de fora. Tentei pegá-lo, mas não consegui, lamentou o amigo.
O corpo de Wendel foi foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), na capital, de onde será liberado pelos familiares.
A Prefeitura de Vitória informou, por meio de nota, que a praia da Curva da Jurema conta com quatro guarda-vidas, que receberam informações de que um rapaz estava se afogando na tarde deste domingo. Ainda de acordo com a nota, três dos guarda-vidas iniciaram as buscas até a chegada da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros e depois continuaram no auxílio.
"A vítima foi encontrada pela equipe de mergulho dos Bombeiros, já sem vida. O local de afogamento fica entre os postos 5 e 6, na Curva da Jurema. Para os resgates, os guarda-vidas possuem nadadeiras, máscaras, flutuadores, pranchões e bote a motor para patrulhamento marítimo", diz o texto.