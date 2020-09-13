Motociclista foge de abordagem e bate em viatura em Marilândia

Viatura da Polícia Militar ficou danificada Crédito: Divulgação/ PMES

Um motociclista que fugiu de uma abordagem policial bateu de frente com uma viatura da Polícia Militar , em Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (12). De acordo com a PM, o suspeito tinha deixado o sistema prisional na última quinta-feira (10) e foi preso novamente.

Segundo a PM, testemunhas informaram que o homem, de 28 anos, estava realizando manobras perigosas e atuando no tráfico de drogas entre as localidades de Patrimônio do Rádio e Sapucaia, no interior do município.

Os militares foram até o local e deram ordem de parada para o suspeito, que não obedeceu e tentou fugir da abordagem. O homem conseguiu passar por duas viaturas, mas acabou batendo de frente com a terceira. O veículo ficou danificado com a colisão. Após a queda, o suspeito foi abordado e os militares encontraram 15 pedras de crack na bermuda do homem, que não teve o nome divulgado pela polícia.