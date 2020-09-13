Motociclista foge de abordagem e bate em viatura em Marilândia

Um motociclista que fugiu de uma abordagem policial bateu de frente com uma viatura da Polícia Militar, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (12). De acordo com a PM, o suspeito tinha deixado o sistema prisional na última quinta-feira (10) e foi preso novamente.
Segundo a PM, testemunhas informaram que o homem, de 28 anos, estava realizando manobras perigosas e atuando no tráfico de drogas entre as localidades de Patrimônio do Rádio e Sapucaia, no interior do município.
Os militares foram até o local e deram ordem de parada para o suspeito, que não obedeceu e tentou fugir da abordagem. O homem conseguiu passar por duas viaturas, mas acabou batendo de frente com a terceira. O veículo ficou danificado com a colisão. Após a queda, o suspeito foi abordado e os militares encontraram 15 pedras de crack na bermuda do homem, que não teve o nome divulgado pela polícia.
Segundo a PM, o suspeito foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou que ele estava conduzindo a motocicleta após ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico, depois foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.