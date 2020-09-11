Mulher tenta assaltar ônibus, mas é detida pelo cobrador em Colatina

Uma mulher foi detida pelo cobrador de ônibus de uma linha municipal em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ela estava tentando roubar o coletivo no bairro Ayrton Senna, na tarde da última terça-feira (9).
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo próprio cobrador. Quando os policiais chegaram o local, o funcionário estava segurando a mulher. O profissional disse aos militares que ela entrou no ônibus, se aproximou dele com a mão na cintura e pediu R$ 700,00.
Quando abriu a gaveta para pegar o dinheiro, ele percebeu que a mulher não tinha arma de fogo ou material cortante. Então, ele segurou as mãos da mulher e a manteve detida até a chegada dos militares.
Segundo o cobrador, a suspeita relatou que tentou o roubo para pagar medicamentos que faz uso. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Colatina.