Morte de assessor de Assumção completa 2 meses sem solução no ES

Mario André do Carmo Morandi estava em uma padaria quando foi assassinato nesta terça-feira (7), em Vila Velha

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. A PC também informou que outros detalhes não serão repassados para que a apuração dos fatos seja preservada.