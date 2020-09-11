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12 mandados de prisão

Polícia fecha o cerco contra assassinos em Vila Velha

Participaram da ação agentes da Polícia Civil, Guarda Municipal e Força Nacional. Buscas foram realizadas nos bairros Ilha dos Ayres e Divino Espírito Santo

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 08:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 08:15
Agentes reunidos antes da operação, em Vila Velha
Agentes reunidos antes da operação, em Vila Velha Crédito: Divulgação / SESP
Uma operação conjunta foi realizada para prender homicidas em Vila Velha na manhã desta sexta-feira (11). Participaram da ação, agentes da Polícia Civil, Guarda Municipal e Força Nacional. O objetivo, de acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, era cumprir 12 mandados de prisão.
De acordo com o delegado Tarik Souki, titular da DHPP do município, a equipe conseguiu cumprir 11 mandados de busca e apreensão, e efetuar a prisão temporária de um homicida, responsável pela morte de um rapaz de 18 anos, identificado como Marcus Vinicius de Souza, no dia 10 de setembro de 2019.
Polícia fecha o cerco contra assassinos em Vila Velha
Polícia fecha o cerco contra assassinos em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Os alvos da operação estavam em bairros de Vila Velha e Vitória. Agentes realizaram buscas nos bairros Ilha dos Ayres e Divino Espírito Santo, no município canela-verde. Entre os materiais já apreendidos estão um colete à prova de balas, uma balança de precisão, duas máscaras, crack, cocaína, maconha, material para embalo de drogas, rádios comunicadores, munições e uma espada.
O delegado complementou dizendo que, além do homicida, outros dois homens foram presos em flagrante portando todo o material encontrado. "Eles traficam em diversos pontos daquele local e dominam diversos pontos de tráfico no bairro Divino Espírito Santo. São responsáveis por, no mínimo, cinco homicídios ocorridos nos últimos meses", detalhou.

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A polícia afirma que durante o cumprimento dos mandados, a população pode contribuir com informações sobre o paradeiro dos suspeitos por meio do Disque-Denúncia 181. As denúncias são anônimas, e serão repassadas para as equipes em campo, disse.
Material apreendido durante operação realizada pela Polícia Civil, Guarda Municipal de Vila Velha e Força Nacional
Material apreendido durante operação realizada pela Polícia Civil, Guarda Municipal de Vila Velha e Força Nacional Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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