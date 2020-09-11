Polícia fecha o cerco contra assassinos em Vila Velha

Uma operação conjunta foi realizada para prender homicidas em Vila Velha na manhã desta sexta-feira (11). Participaram da ação, agentes da Polícia Civil, Guarda Municipal e Força Nacional. O objetivo, de acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, era cumprir 12 mandados de prisão.
De acordo com o delegado Tarik Souki, titular da DHPP do município, a equipe conseguiu cumprir 11 mandados de busca e apreensão, e efetuar a prisão temporária de um homicida, responsável pela morte de um rapaz de 18 anos, identificado como Marcus Vinicius de Souza, no dia 10 de setembro de 2019.
Os alvos da operação estavam em bairros de Vila Velha e Vitória. Agentes realizaram buscas nos bairros Ilha dos Ayres e Divino Espírito Santo, no município canela-verde. Entre os materiais já apreendidos estão um colete à prova de balas, uma balança de precisão, duas máscaras, crack, cocaína, maconha, material para embalo de drogas, rádios comunicadores, munições e uma espada.
O delegado complementou dizendo que, além do homicida, outros dois homens foram presos em flagrante portando todo o material encontrado. "Eles traficam em diversos pontos daquele local e dominam diversos pontos de tráfico no bairro Divino Espírito Santo. São responsáveis por, no mínimo, cinco homicídios ocorridos nos últimos meses", detalhou.
A polícia afirma que durante o cumprimento dos mandados, a população pode contribuir com informações sobre o paradeiro dos suspeitos por meio do Disque-Denúncia 181. As denúncias são anônimas, e serão repassadas para as equipes em campo, disse.