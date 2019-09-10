Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini

Quatro pessoas foram assassinadas e nove foram vítimas de tentativa de homicídio em um intervalo de oito horas que compreende a noite desta segunda-feira (09) e a madrugada desta terça-feira (10) na Grande Vitória.

Na semana passada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) registrou recorde de três dias sem assassinatos na Grande Vitória. Foram quatro dias de ocorrências com mortes violentas na Região Metropolitana. Foram quatro dias de ocorrências com mortes violentas na Região Metropolitana.

Your browser does not support the audio element. Quatro assassinatos e 9 feridos em 8 horas na Grande Vitória

ADOLESCENTE DE 14 ANOS

A adolescente Luceny Amanda Santos de Oliveira, de 14 anos, foi assassinada com 13 tiros dentro da casa de um vizinho no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O crime foi registrado às 19h59 desta segunda-feira.

AGRESSÃO

No bairro Cidade Pomar, na Serra, um homem de 47 anos foi agredido e foi atingido com água fervente às 20h30 desta segunda-feira. A polícia ainda não passou detalhes dessa ocorrência.

TIROTEIO NO BAR

o jovem Aldair Sousa de Alomba Domingos, 21 anos, morreu após se envolver em uma confusão com policiais militares em um bar da rua Avelino Gonçalves, Campo Grande, Cariacica. No mesmo caso, outras quatro pessoas ficaram feridas. Já na madrugada desta terça-feira,em um bar da rua Avelino Gonçalves, Campo Grande, Cariacica. No mesmo caso, outras quatro pessoas ficaram feridas.

SAIBA ONDE OCORRERAM OS CRIMES

Horário: 19h58

Vítima: Homem não identificado

Local: Avenida Norte-Sul, Cidade Pomar, Serra

Crime: Homicídio por arma de fogo

Horário: 19h59

Vítima: Luceny Amanda Santos de Oliveira, 14 anos

Local: Rua 25, Nova Rosa da Penha, Cariacica

Crime: Homicídio por arma de fogo

Horário: 20h30

Vítima: Homem, 47 anos

Local: Rua não informada, Cidade Pomar

Crime: Tentativa de homicídio (agressão física)

Horário: 20h40

Vítima: Um homem, de 18 anos, e uma menina, 12 anos

Local: Rua não informada, Jardim Carapina, Serra

Crime: Tentativa de homicídio

Ferido: homem, dois tiros na perna | perna esquerda

Horário: 21h15

Vítima: Mulher de 20 anos

Local: Rua Um, Cocal, Vila Velha

Crime: Tentativa de homicídio - um tiro no ombro, 3 braço esquerdo, 1 tórax, 1 braço direito

Horário: 0h15

Vítima: Marcus Vinicius Aguilar de Sales, 18 anos

Local: Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha

Crime: Homicídio por arma de fogo - 1 braço direito, 1 torax, 1 costas

Horário: 0h30

Vítima: Homem, 23 anos

Local: Parque Residencial Mestre Álvares, Serra

Crime: Tentativa de homicídio - 1 tiro nas costas

Horário: 4h30

Vítima: Aldair Sousa de Alomba Domingos, 21 anos (morreu) e outros quatro feridos

Local: Rua Avelino Gonçalves, Campo Grande, Cariacica