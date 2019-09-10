Quatro pessoas foram assassinadas e nove foram vítimas de tentativa de homicídio em um intervalo de oito horas que compreende a noite desta segunda-feira (09) e a madrugada desta terça-feira (10) na Grande Vitória.
Na semana passada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) registrou recorde de três dias sem assassinatos na Grande Vitória. Foram quatro dias de ocorrências com mortes violentas na Região Metropolitana.
Quatro assassinatos e 9 feridos em 8 horas na Grande Vitória
ADOLESCENTE DE 14 ANOS
A adolescente Luceny Amanda Santos de Oliveira, de 14 anos, foi assassinada com 13 tiros dentro da casa de um vizinho no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O crime foi registrado às 19h59 desta segunda-feira.
AGRESSÃO
No bairro Cidade Pomar, na Serra, um homem de 47 anos foi agredido e foi atingido com água fervente às 20h30 desta segunda-feira. A polícia ainda não passou detalhes dessa ocorrência.
TIROTEIO NO BAR
Já na madrugada desta terça-feira, o jovem Aldair Sousa de Alomba Domingos, 21 anos, morreu após se envolver em uma confusão com policiais militares em um bar da rua Avelino Gonçalves, Campo Grande, Cariacica. No mesmo caso, outras quatro pessoas ficaram feridas.
SAIBA ONDE OCORRERAM OS CRIMES
Horário: 19h58
Vítima: Homem não identificado
Local: Avenida Norte-Sul, Cidade Pomar, Serra
Crime: Homicídio por arma de fogo
Horário: 19h59
Vítima: Luceny Amanda Santos de Oliveira, 14 anos
Local: Rua 25, Nova Rosa da Penha, Cariacica
Crime: Homicídio por arma de fogo
Horário: 20h30
Vítima: Homem, 47 anos
Local: Rua não informada, Cidade Pomar
Crime: Tentativa de homicídio (agressão física)
Horário: 20h40
Vítima: Um homem, de 18 anos, e uma menina, 12 anos
Local: Rua não informada, Jardim Carapina, Serra
Crime: Tentativa de homicídio
Ferido: homem, dois tiros na perna | perna esquerda
Horário: 21h15
Vítima: Mulher de 20 anos
Local: Rua Um, Cocal, Vila Velha
Crime: Tentativa de homicídio - um tiro no ombro, 3 braço esquerdo, 1 tórax, 1 braço direito
Horário: 0h15
Vítima: Marcus Vinicius Aguilar de Sales, 18 anos
Local: Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha
Crime: Homicídio por arma de fogo - 1 braço direito, 1 torax, 1 costas
Horário: 0h30
Vítima: Homem, 23 anos
Local: Parque Residencial Mestre Álvares, Serra
Crime: Tentativa de homicídio - 1 tiro nas costas
Horário: 4h30
Vítima: Aldair Sousa de Alomba Domingos, 21 anos (morreu) e outros quatro feridos
Local: Rua Avelino Gonçalves, Campo Grande, Cariacica
Crime: Um homicídio e quatro tentativas de homicídio