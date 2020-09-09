Polícia Rodoviária Federal finalizou a Operação Independência 2020 nas rodovias do ES Crédito: Facebook/PRF ES

Your browser does not support the audio element. Operação Independência: ES tem duas mortes e 50 feridos em rodovias federais

Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Independência 2020 realizada nas rodovias federais do Espírito Santo de 4 a 8 de setembro, em razão dos feriados do Dia da Independência do Brasil e do aniversário da cidade de Vitória . Dentre os resultados da operação, foram registrados 42 acidentes, duas mortes e 50 feridos.

A PRF teve como foco as ações preventivas para redução da violência no trânsito e o enfrentamento a criminalidade. Sendo assim, durante os quatro dias, foram intensificadas a fiscalização e o policiamento, que ficaram concentrados ao longo dos trechos com maior incidência de acidentes graves, criminalidade e nos horários de mais movimento.

No total, 4.453 veículos foram fiscalizados e consultados nos sistemas. Além disso, a PRF recuperou 5 veículos com registro de roubo ou furto e 25 pessoas foram detidas por diversos crimes.

No entanto, mesmo com o fiscalização nas rodovias federais capixabas, a PRF informa que várias infrações e imprudências foram cometidas. De acordo com os dados, houve registro de 168 pessoas sem cinto de segurança, 288 ultrapassagens proibidas e 749 veículos em excesso de velocidade.

A PRF ressalta que a colisão frontal é o tipo de acidente que mais fere gravemente e mata pessoas em rodovias do país inteiro. Foi um acidente desse tipo, colisão frontal, envolvendo uma motocicleta e um automóvel que resultou nos dois óbitos registrados durante a operação. Por isso, alerta que o respeito às normas contribui para um trânsito mais seguro e para haver redução dessa violência é necessário a conscientização de todos.