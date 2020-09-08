Após perder R$ 11 mil, mulher faz 'armadilha' para pegar golpista no ES

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Heriklis Douglas

Um golpista tentou se aproveitar de uma mulher em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , mas a vítima desconfiou e acabou frustrando a expectativa do criminoso. Na tarde desta terça-feira (8), um estelionatário se passou pela irmã dela, em um aplicativo de mensagens, e pediu R$ 6.200 emprestados.

Segundo a mulher, enquanto eles conversavam, a irmã fez contato por meio do número verdadeiro e ela verificou que se tratava de uma fraude. Como a vítima já tinha ouvido falar desse tipo de golpe e havia sido vítima recente de clonagem, decidiu preparar uma armadilha para os golpistas. Pelo celular, disse que o dinheiro podia ser retirado na casa dela e chamou a polícia.

Quando chegou na residência, o motoboy foi abordado e alegou para os militares que era contratado apenas para pegar o valor e depositar em três contas diferentes, sem conhecer o contratante. Outro motoboy que o acompanhava também fazia o mesmo serviço e acabou, também, sendo detido.

Após a abordagem, os dois disseram que só trabalhavam em uma empresa de transportes e que foram enviados para buscar os valores.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Colatina. A Polícia Civil vai investigar o envolvimento dos motoboys no caso.

Recentemente a vítima já havia caído em outro golpe. Na ocasião, a mulher foi enganada e acabou perdendo R$ 11 mil após ter o cartão de crédito clonado.

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