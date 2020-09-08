Após perder R$ 11 mil, mulher faz 'armadilha' para pegar golpista no ES

Um golpista tentou se aproveitar de uma mulher em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, mas a vítima desconfiou e acabou frustrando a expectativa do criminoso. Na tarde desta terça-feira (8), um estelionatário se passou pela irmã dela, em um aplicativo de mensagens, e pediu R$ 6.200 emprestados.
Segundo a mulher, enquanto eles conversavam, a irmã fez contato por meio do número verdadeiro e ela verificou que se tratava de uma fraude. Como a vítima já tinha ouvido falar desse tipo de golpe e havia sido vítima recente de clonagem, decidiu preparar uma armadilha para os golpistas. Pelo celular, disse que o dinheiro podia ser retirado na casa dela e chamou a polícia.
Quando chegou na residência, o motoboy foi abordado e alegou para os militares que era contratado apenas para pegar o valor e depositar em três contas diferentes, sem conhecer o contratante. Outro motoboy que o acompanhava também fazia o mesmo serviço e acabou, também, sendo detido.
Após a abordagem, os dois disseram que só trabalhavam em uma empresa de transportes e que foram enviados para buscar os valores.
Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Colatina. A Polícia Civil vai investigar o envolvimento dos motoboys no caso.
Recentemente a vítima já havia caído em outro golpe. Na ocasião, a mulher foi enganada e acabou perdendo R$ 11 mil após ter o cartão de crédito clonado.
GOLPES
Esse não foi o primeiro caso de golpe registrado em Colatina. De acordo com a PM, só nos últimos dois meses, foram mais de 200 registros de estelionato. Os crimes são variados, mas a maioria acontece pela internet. Segundo a Polícia Civil, a compra de carros pela internet e o sequestro de contas em aplicativos de mensagens são as mais recorrentes.