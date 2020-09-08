Homem rouba imagem de Nossa Senhora em igreja de São Gabriel da Palha

Um homem invadiu a Igreja Católica do Sagrado Coração de Jesus, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (7) e roubou a imagem de Nossa Senhora Aparecida do templo.
Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito carregava a imagem nas ruas da cidade. A santa foi reconhecida como pertencente à igreja por causa da coroa feita de ouro que fica no alto da imagem.
Com as imagens das câmeras, a Polícia Militar identificou a casa do suspeito. No local, os policiais encontraram a imagem roubada. A imagem da padroeira do Brasil já foi devolvida para a igreja católica da localidade e recebeu a visita de alguns fiéis.
De acordo com a PM, o suspeito ainda não foi localizado.