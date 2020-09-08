Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coroa é de ouro

Homem rouba imagem de Nossa Senhora em igreja de São Gabriel da Palha

Câmeras de segurança flagraram o suspeito carregando a imagem nas ruas da cidade, que fica no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar identificou o suspeito  que não foi localizado  e recuperou a imagem na residência dele

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 18:10
Câmeras de segurança flagraram o suspeito carregando a imagem nas ruas da cidade
Câmeras de segurança flagraram o suspeito carregando a imagem nas ruas da cidade Crédito: Reprodução/ PMES
Um homem invadiu a Igreja Católica do Sagrado Coração de Jesus, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (7) e roubou a imagem de Nossa Senhora Aparecida do templo.
Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito carregava a imagem nas ruas da cidade. A santa foi reconhecida como pertencente à igreja por causa da coroa feita de ouro que fica no alto da imagem.
Com as imagens das câmeras, a Polícia Militar identificou a casa do suspeito. No local, os policiais encontraram a imagem roubada. A imagem da padroeira do Brasil já foi devolvida para a igreja católica da localidade e recebeu a visita de alguns fiéis.
A imagem já recebeu a visita de fiéis
A imagem já recebeu a visita de fiéis Crédito: Divulgação/PMES
De acordo com a PM, o suspeito ainda não foi localizado.

Veja Também

Homem é encontrado morto a facadas em Brejetuba

Vídeo mostra funcionária sendo rendida em assalto a padaria em Cachoeiro

Jovem é assassinado a tiros no município de São Gabriel da Palha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados