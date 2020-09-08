Vídeo mostra funcionária sendo rendida em assalto a padaria em Cachoeiro

Um homem armado rendeu a funcionária de uma padaria no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e levou todo o dinheiro do caixa. A ação rápida ocorreu na noite desta segunda-feira (07) e foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Após o crime, o assaltante fugiu do local a pé.
As imagens da câmera de segurança não mostram, mas primeiro o bandido chegou ao caixa anunciando o assalto. A funcionária foi entregando o que havia e, em seguida, ele deu a volta no balcão para verificar se tudo estava mesmo sendo entregue, sempre apontando a arma para a vítima e pedindo mais dinheiro. Ele também pega um celular e vai embora do local.
O crime aconteceu quando a dona da padaria e duas funcionárias se preparavam para fechar o estabelecimento. Uma quantia de R$ 300 do caixa foi levada pelo bandido. A Polícia Militar foi ao local e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.