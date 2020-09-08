Vídeo mostra funcionária sendo rendida em assalto a padaria em Cachoeiro

As imagens da câmera de segurança não mostram, mas primeiro o bandido chegou ao caixa anunciando o assalto. A funcionária foi entregando o que havia e, em seguida, ele deu a volta no balcão para verificar se tudo estava mesmo sendo entregue, sempre apontando a arma para a vítima e pedindo mais dinheiro. Ele também pega um celular e vai embora do local.