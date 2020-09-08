Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja as imagens

Vídeo mostra funcionária sendo rendida em assalto a padaria em Cachoeiro

Ação rápida ocorreu na noite desta segunda-feira (07) e foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Após o crime, o assaltante fugiu do local a pé

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 15:48
Bandido armado assalta padaria em Cachoeiro
Bandido armado assalta padaria em Cachoeiro Crédito: Reprodução
Um homem armado rendeu a funcionária de uma padaria no bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e levou todo o dinheiro do caixa. A ação rápida ocorreu na noite desta segunda-feira (07) e foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Após o crime, o assaltante fugiu do local a pé.
As imagens da câmera de segurança não mostram, mas primeiro o bandido chegou ao caixa anunciando o assalto. A funcionária foi entregando o que havia e, em seguida, ele deu a volta no balcão para verificar se tudo estava mesmo sendo entregue, sempre apontando a arma para a vítima e pedindo mais dinheiro. Ele também pega um celular e vai embora do local.
O crime aconteceu quando a dona da padaria e duas funcionárias se preparavam para fechar o estabelecimento. Uma quantia de R$ 300 do caixa foi levada pelo bandido. A Polícia Militar foi ao local e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.

Veja Também

Jovem é assassinado a tiros no município de São Gabriel da Palha

Esquadrão antibombas é acionado por causa de mala suspeita

Vídeo: academia de pilates é assaltada em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados