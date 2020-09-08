Vídeo: academia de pilates é assaltada em Vila Velha

De acordo com testemunhas, o bandido que invadiu a academia de pilates tentou enganar os policiais, deitando no chão da praça, fingindo dormir. Mesmo assim, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, sendo autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Os objetos roubados foram recuperados.

Uma clínica veterinária do bairro também foi alvo de arrombamento. À reportagem da TV Gazeta, a proprietária do local, que pediu para nãos ser identificada, informou que câmeras do estabelecimento mostraram um suspeito que invadiu a clínica fazendo um buraco na porta do estabelecimento. Ele levou uma quantia em dinheiro que estava no caixa, mas a dona da clínica veterinária não quis revelar a quantia. Em Itapuã, há ainda relatos de funcionários de duas farmácias que foram assaltadas.