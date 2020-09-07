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Violência

Garçom é baleado em Cariacica após discussão por lâmpada de poste quebrada

De acordo com moradores, quebrar lâmpadas dos postes é uma prática comum na região para a realização de bailes clandestinos

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 12:13
Rua onde garçom foi baleado em confusão por causa de lâmpadas de postes
Rua onde garçom foi baleado em confusão por causa de lâmpadas de postes Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Uma discussão por causa de uma lâmpada de poste acabou com um garçom baleado no bairro Alto Lage, em Cariacica, na madrugada desta segunda-feira (7).
De acordo com moradores, ele teria discutido com um vizinho que minutos antes quebrou duas lâmpadas de postes na Rua Almerinda Mazeli.
Os moradores contaram que pessoas que organizam bailes clandestinos na rua têm o costume de quebrar ou desligar as lâmpadas sempre que estão se preparando para fazer uma festa. Isso seria para evitar que fossem gravadas imagens do baile.
Neste domingo (6), o garçom já tinha discutido pelo mesmo motivo com o vizinho, um jovem de 24 anos. Durante a noite, ao chegar em casa, ele viu que o vizinho tinha quebrado duas lâmpadas.
Irritado por conta das lâmpadas, o garçom teria quebrado o carro do vizinho com pedras. O jovem, então, teria pegado uma arma em casa e atirado no garçom.
De acordo com moradores, foram seis disparos. Um deles acertou a perna do garçom.
O homem foi socorrido por vizinhos e levado para o hospital. Ele teve alta na manhã desta segunda e está em casa.

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O atirador fugiu e o carro dele não foi encontrado.
A Polícia Civil investiga o caso. (G1 ES).

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