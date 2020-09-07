Homem morto por traficantes em Cariacica ao defender o filho

Homem de 44 anos é morto em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem de 44 anos foi morto a tiros neste domingo (4) em Cariacica, na Grande Vitória . Nilson Miranda da Vitória levou vários tiros na Rua Ipanema, no bairro Aparecida.

Segundo a polícia, o homem foi assassinado por traficantes que não gostaram de uma confusão que estava acontecendo na casa do filho dele.

Muitos vizinhos estiveram no local, mas ninguém quis falar com a reportagem.

Na casa, a polícia encontrou uma pequena quantidade de drogas e um coldre, que pode ser da arma usada para matar Nilson.

Testemunhas contaram para a polícia que a vítima também chegou armada no local, mas a arma que estaria com ela não foi encontrada.

A morte do homem foi a segunda em cerca de 24 horas no bairro Aparecida. Na tarde de sábado (05), um jovem chamado Crisley Ferreira Torres, de 26 anos, também foi morto a tiros na rua.

Ninguém soube dizer o motivo. Parentes dele não quiseram gravar entrevista, mas contaram que Crisley morava no bairro Graúna e trabalhava como motoboy. Ele estava entregando açaí em Aparecida quando foi assassinado.

Polícia Civil investiga os casos e nenhum suspeito foi preso.