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Bairro Aparecida

Homem morto por traficantes em Cariacica ao defender o filho

Segundo a polícia, o homem foi assassinado por traficantes que não gostaram de uma confusão que estava acontecendo na casa do filho dele, no bairro Aparecida

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 10:10
Homem de 44 anos é morto em Cariacica
Homem de 44 anos é morto em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 44 anos foi morto a tiros neste domingo (4) em Cariacica, na Grande Vitória. Nilson Miranda da Vitória levou vários tiros na Rua Ipanema, no bairro Aparecida.
Segundo a polícia, o homem foi assassinado por traficantes que não gostaram de uma confusão que estava acontecendo na casa do filho dele.
Muitos vizinhos estiveram no local, mas ninguém quis falar com a reportagem.
Na casa, a polícia encontrou uma pequena quantidade de drogas e um coldre, que pode ser da arma usada para matar Nilson.
Testemunhas contaram para a polícia que a vítima também chegou armada no local, mas a arma que estaria com ela não foi encontrada.
A morte do homem foi a segunda em cerca de 24 horas no bairro Aparecida. Na tarde de sábado (05), um jovem chamado Crisley Ferreira Torres, de 26 anos, também foi morto a tiros na rua.
Ninguém soube dizer o motivo. Parentes dele não quiseram gravar entrevista, mas contaram que Crisley morava no bairro Graúna e trabalhava como motoboy. Ele estava entregando açaí em Aparecida quando foi assassinado.
Polícia Civil investiga os casos e nenhum suspeito foi preso.
Com informações da repórter Daniela Carla, para o G1 ES

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