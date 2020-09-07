PM acaba com festa clandestina no bairro Grande Vitória, na Capital Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Polícia faz operação para combater festa clandestina em Vitória

Além de serem realizados sem autorização, a maioria das pessoas que frequentou os eventos estava sem máscara e desrespeitando a regra do distanciamento social, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus

O serviço de inteligência da corporação havia identificado que mais de 30 festas conhecidas como “mandelas” seriam realizadas entre esta sexta-feira (4) e a próxima quarta-feira (9). Por isso, a PM iniciou a Operação Baile Clandestino.

De acordo com informações da TV Gazeta, na noite deste domingo (6), militares foram acionados para dispersar um evento irregular no bairro Grande Vitória, na Capital. Não há informação se algum suspeito foi preso ou material apreendido.

MARILÂNDIA

Já no Córrego São José, zona rural de Marilândia, Noroeste do Estado, a polícia acabou com outra festa não autorizada. De acordo com a corporação, o local contava com cerca de 40 veículos, aglomeração de pessoas, além do consumo de álcool e drogas. A polícia não identificou o organizador nem os donos das bebidas e dos entorpecentes. Ninguém foi preso.

GRANDE VITÓRIA

A madrugada de sexta-feira (4) para sábado (5) foi de muita aglomeração e som alto em diversos pontos da Grande Vitória . No bairro Itaparica, em Vila Velha, moradores relataram que o baile clandestino, próximo a um posto de gasolina, na Praia de Itaparica, aconteceu até de madrugada.

De acordo com eles, todos os finais de semana, desde o final de julho, ocorrem essas reuniões. Em vídeo enviados à redação de A Gazeta, é possível ver um grande número de carros e a movimentação no local.

Já em Central Carapina, na Serra, o evento irregular reuniu centenas de pessoas sem máscara, que bloquearam a Avenida Brasil, principal via do bairro. Começou na noite da sexta-feira (4) e se estendeu pela madrugada deste sábado (5). O evento chegou até a ser divulgado em postagens nas redes sociais do "Baile do SS (Oficial)".

Isso é Baile Da Principal ?? pic.twitter.com/kLJe8VXCQL — BAILE DO SS (Oficial) ?? (@SsBaile) September 5, 2020

SOBREVOO

O início da noite deste sábado (05) foi marcado por um sobrevoo realizado pela cúpula da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) pelos municípios da Grande Vitória. A ação faz parte do apoio à Operação Independência, iniciada na sexta-feira (4), e que segue durante o feriado nacional, na segunda-feira (7), e o aniversário de Vitória, na terça (8).