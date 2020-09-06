Helicóptero da PM sobrevoa Grande Vitória para coibir bailes clandestinos

Sobrevoo realizado neste sábado (05), na Piedade, em Vitória Crédito: Reprodução/Rede social

O início da noite deste sábado (05) foi marcado por um sobrevoo realizado pela cúpula da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) pelos municípios da Grande Vitória . A ação faz parte do apoio à Operação Independência, iniciada na sexta-feira (04), e que segue durante o feriado nacional, na segunda-feira (07), e o aniversário de Vitória, na terça (08).

A secretaria não detalhou os bairros que foram sobrevoados, mas informou que todos os municípios da Grande Vitória foram contemplados. Participaram da ação o secretário da Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, e comandante-geral da Polícia Militar , coronel Douglas Caus, que pilotava a aeronave.

A Gazeta também registraram o sobrevoo em outros pontos, como no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Em registro na rede social do secretário é possível observar o sobrevoo por localidades como Morro da Piedade, em Vitória, Jesus de Nazareth, também na Capital, e no Morro do Quiabo, em Cariacica . Internautas detambém registraram o sobrevoo em outros pontos, como no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

Sobrevoo em Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Reprodução/Rede social

BAILES NA MIRA

Em coletiva na última sexta-feira (04), o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, informou que uma das prioridades da Operação, neste ano, são as festas conhecidas como mandelas. É a Operação Baile Clandestino, um dos escopos da “Independência” . Ele também informou que será feito um reforço do policiamento ostensivo por meio de operações de cerco tático em locais nos quais a inteligência da corporação identificou como rotas do tráfico de drogas.

Caus também informou que a Política Militar realizará a Operação Blitze, em que serão abordados ônibus, veículos suspeitos, motocicletas e veículos de aplicativos, além de operações Sentinela e Saturação para combater os índices de homicídio e tráfico de drogas no Estado.

Sobrevoo realizado neste sábado (05), em Cariacica Crédito: Reprodução/Rede social

FOGUETÓRIO EM VITÓRIA

Também durante o início da noite deste sábado (05), enquanto ocorria o sobrevoo na Grande Vitória, moradores da Capital registraram queima de fogos na região do bairro de Jesus de Nazareth. Os registros foram realizados por volta das 20h deste sábado (05).

Sobre o assunto, a assessoria da Polícia Militar explicou que "policiais militares foram acionados para verificar a informação de disparo de arma de fogo no bairro. A denúncia também falava sobre fogos de artifício no local. Militares estiveram na região e, durante as buscas, abordaram um indivíduo e com ele encontraram uma pistola", informou.

Foguetório em Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Internauta