PM dispersa grupo com balas de borracha em festa clandestina na Serra

Uma confusão foi formada durante a abordagem da Polícia Militar ao flagrar uma festa clandestina que ocorria no bairro Planalto Serrano, na Serra, na madrugada deste sábado (29). Os policiais foram ao local para verificar a informação sobre a aglomeração irregular e, quando chegaram, se depararam com cerca de 250 pessoas.
No momento do desembarque da viatura, os policiais foram hostilizados, e algumas pessoas que participavam da festa arremessaram objetos na equipe. Moradores relataram que houve o disparo de balas de borracha. A PM confirmou que foi necessário utilizar armas não letais para cessar a agressão. Após a ação, as pessoas se dispersaram e não houve informações de feridos.
Moradores do bairro relataram para A Gazeta que todas as sextas-feiras têm ocorrido bailes funk no local, nos Blocos A e B.