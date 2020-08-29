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Ação

PM dispersa grupo com balas de borracha em festa clandestina na Serra

Baile funk estava sendo realizado no bairro Planalto Serrano. Segundo a polícia, havia cerca de 250 pessoas aglomeradas. Com a chegada dos militares, participantes reagiram

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 13:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 13:46
Polícia foi a local que ocorria festa clandestina, em Planalto Serrano, na Serra
Polícia foi a local que ocorria festa clandestina, em Planalto Serrano, na Serra Crédito: Reprodução/Internauta
Uma confusão foi formada durante a abordagem da Polícia Militar ao flagrar uma festa clandestina que ocorria no bairro Planalto Serrano, na Serra, na madrugada deste sábado (29). Os policiais foram ao local para verificar a informação sobre a aglomeração irregular e, quando chegaram, se depararam com cerca de 250 pessoas.
No momento do desembarque da viatura, os policiais foram hostilizados, e algumas pessoas que participavam da festa arremessaram objetos na equipe. Moradores relataram que houve o disparo de balas de borracha. A PM confirmou que foi necessário utilizar armas não letais para cessar a agressão. Após a ação, as pessoas se dispersaram e não houve informações de feridos.
Moradores do bairro relataram para A Gazeta que todas as sextas-feiras têm ocorrido bailes funk no local, nos Blocos A e B.

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