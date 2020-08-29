PM dispersa grupo com balas de borracha em festa clandestina na Serra

No momento do desembarque da viatura, os policiais foram hostilizados, e algumas pessoas que participavam da festa arremessaram objetos na equipe. Moradores relataram que houve o disparo de balas de borracha. A PM confirmou que foi necessário utilizar armas não letais para cessar a agressão. Após a ação, as pessoas se dispersaram e não houve informações de feridos.