Bares de Vila Velha promovem festas e público curte evento sem máscara

Evento no Defume's Bar e Botequim: pessoas sem máscara e sem respeitar o distanciamento social Crédito: Reprodução/redes sociais

Erramos: A foto publicada neste domingo (16) não é do bar Celim, como dizia a reportagem, mas sim do bar Defumes, também em Vila Velha. Em ambos os bares, porém, foram realizados eventos com aglomerações. Pedimos desculpas aos leitores.

A festa foi anunciada no Instagram do bar com o nome "Domingou no Celim". A postagem convida para "feijoada liberada a partir das 12 horas", e pede que os clientes usem máscara, "pois é indispensável o uso da mesma, assim evitando o contágio da Covid". O bar destaca, ainda, que o espaço é arejado e que a capacidade de pessoas no local será reduzida. No entanto, as imagens gravadas no local, e compartilhadas nas redes sociais, mostram várias pessoas sem máscara e sem respeitar o distanciamento, como é possível observar no vídeo.

Your browser does not support the video tag.

Um outro bar em Vila Velha também promoveu um evento nas redes sociais neste domingo (16). O Defumes, em Jardim Marilândia, divulgou a festa como Sambinha no Defumes e cita a tradicional feijoada do Defumes. A postagem indicou que o evento teve início às 12h de domingo e ainda avisou para que o público chegasse cedo, já que o estabelecimento está funcionando com capacidade reduzida de público. Veja o vídeo da festa abaixo.

Your browser does not support the video tag.

O QUE DIZ O DECRETO DO GOVERNO

O mapa de risco elaborado pelo Governo do Estado classifica Vila Velha como risco moderado para contaminação do novo coronavírus. Nesse caso, os restaurantes do município podem funcionar todos os dias, com atendimento ao público até as 18 horas, e desde que respeitado o distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas. No entanto, bares seguem proibidos de funcionar.

DONO DE BAR DIZ RESPEITAR AS AUTORIDADES

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o dono do Botequim do Celim, Helicélio Malacarne, afirmou "respeitar rigorosamente as autoridades". De acordo com o proprietário, a festa foi encerrada às 18 horas, embora nas redes sociais o estabelecimento tenha compartilhado imagens de clientes no local quando, no relógio, já passava das 19 horas deste domingo.

"Meu estabelecimento tem o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de restaurante, e não só de bar. Tenho modalidade restaurante também. Então, funcionei até as 18 horas respeitando as orientações governamentais contra a Covid-19. Todos entraram de máscara e respeitando nossas regras de segurança, com limpeza de álcool em gel em toda o espaço, e redução de capacidade tendo em vista que o espaço comporta até 1.950 pessoas, mas não colocamos esse público todo. As pessoas que fazem vídeos, filmam onde estão em grupos. Encerramos a entrada às 18 horas, mas, das pessoas que estão dentro do estabelecimento, tenho que esperar terminar o consumo", justificou Malacarne.

O empresário afirmou ainda que se preocupa com a Covid-19 e que chegou a ficar com as portas fechadas. "Nos preocupamos com esse vírus infernal, e ficamos cinco meses fechados, sem abrir para nada. Mas quando foi anunciado que poderíamos abrir até as 18 horas, fomos à luta para tentar amenizar as contas que não são poucas", justificou.

Já Felipe Guimarães, um dos proprietários do Defumes, também alegou que respeita o decreto estadual. Segundo ele, o bar está operando com capacidade reduzida para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Temos totens com dispensers de álcool em gel espalhados pela casa, todos nossos funcionários trabalham de máscara e nosso ambiente é bastante arejado. Preservamos o espaçamento entre as mesas e estamos trabalhando com um número bastante reduzido de clientes, disse.

Felipe ainda citou que entende a gravidade da pandemia do coronavírus e ressaltou que o estabelecimento colabora para que a situação no Estado não seja agravada.

Entendemos a gravidade do vírus, e vamos fazer de tudo para colaborar e sair o mais breve possível desse momento. Estamos procurando trabalhar da melhor maneira para que o avanço que tivemos nas últimas semanas não seja perdido, finalizou.

PREFEITURA PEDE QUE POPULAÇÃO DENUNCIE

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que equipes da Guarda Municipal, Policia Militar e fiscais do município continuam realizando ações diárias de fiscalização em bares e em eventos não autorizados que reúnem um grande número de pessoas. "Mas, com a flexibilização no funcionamento dos comércios nos municípios com o risco moderado, estabelecimentos desrespeitam as restrições impostas pelo decreto estadual. A Prefeitura orienta então para que os munícipes evitem aglomerações como medida preventiva da transmissão da Covid-19", diz a nota.