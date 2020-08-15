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Pandemia

Novo mapa: ES tem nove municípios com risco alto para Covid-19

O Mapa de Risco divulgado neste sábado (15)  mostra ainda que 53 cidades estão com risco moderado para a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 10:14

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 10:14

Mapa de Risco do dia 17/08
Mapa de Risco do dia 17/08 Crédito: Divulgação/Governo do ES
Novo mapa - ES tem nove municípios com risco alto para Covid-19
O novo Mapa de Risco  da Covid-19, divulgado neste sábado (15) pelo Governo do Espírito Santo, apontou que nove cidades estão classificadas como risco alto de contágio do novo coronavírus.  
Dos nove municípios com risco alto, seis estão no Norte e Noroeste do Estado. São eles: 
  • Colatina
  • Ecoporanga
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • São Mateus
Completam a lista as cidades de Alfredo Chaves, Marataízes e Anchieta.
"O número de cidades no risco alto tem diminuído e precisamos continuar nesse caminho. Momento de continuarmos seguindo os protocolos de saúde", comentou o governador Renato Casagrande, no Twitter. 
Desde abril, a gestão estadual utiliza a Matriz de Risco para classificar em risco baixo, moderado, alto e extremo a situação da pandemia em cada cidade. Para cada classificação, foram estruturados protocolos de funcionamento de comércio, horários, dias e estratégias de ações de prevenção. Além disso, também visa-se evitar o lockdown, que seria o fechamento total dos estabelecimentos e evitar ao máximo a circulação de pessoas.
Comparativo do Mapa de Risco em agosto
Mapa de Risco do ES Crédito: Divulgação/Governo do ES

RISCO MODERADO

Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Muqui, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

RISCO BAIXO

 Água Doce do Norte, Apiacá, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Rio Novo do Sul e Vila Pavão.

RISCO ALTO

 Alfredo Chaves, Anchieta, Colatina, Ecoporanga, Marataízes, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário e São Mateus.

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O QUE É O MAPA DE RISCO

A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, levando em consideração o coeficiente de incidência da doença, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, a letalidade, o índice de isolamento social e a porcentagem da população acima dos 60 anos  considerado como grupo de risco.
O Mapa de Risco segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas pelo Governo do Estado seguem parâmetros técnicos.

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