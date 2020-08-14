Número de mortes vai definir o risco de contágio de cada município do ES

Prefeitura confirma segunda morte por Covid-19 em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

O número de mortos de Covid-19 em cada município vai ser o vetor utilizado pelo governo estadual para classificar o grau de risco das cidades capixabas para o contágio do novo coronavírus. A mudança deve acontecer no início de setembro, segundo informou o governador Renato Casagrande durante pronunciamento, nesta sexta-feira (14).

Desde abril, a gestão estadual utiliza a Matriz de Risco para classificar em risco baixo, moderado, alto e extremo a situação da pandemia em cada cidade. Nela são considerados os indicadores de número de pessoas contaminadas, letalidade, índice da população com mais de 60 anos, índice de isolamento social e taxa de ocupação de leitos de UTI.

Para cada classificação, foram estruturados protocolos de funcionamento de comércio, horários e dias, e estratégias de ações de prevenção. Além disso, também visa-se evitar o lockdown, que seria o fechamento total dos estabelecimentos e evitar ao máximo a circulação de pessoas.

"Agora, nossa equipe técnica está trabalhando para uma nova etapa dos procedimentos para lidar com a pandemia. A partir do mês de setembro, possivelmente, será determinado o risco em razão ao número de óbitos de cada município. Nosso objetivo é reduzir ainda mais os óbitos de pessoas por essas pessoas, pois salvar vidas sempre foi a prioridade", pontuou Renato Casagrande.

" Reduzir o número de mortes por Covid-19 não é apenas uma tarefa da administração pública, é de todos nós. Precisamos fazer um pacto com a sociedade capixaba, vamos nos reunir com entidades da sociedade e prefeitos para que possamos ter foco na redução de óbitos" Renato Casagrande - Governador do Estado

Independente da nova forma de definir o grau de risco das cidades - e consequentes protocolos a serem aplicados -, o governador reforçou a necessidade do cumprimento das medidas de higiene e distanciamento, em especial pela redução do isolamento.