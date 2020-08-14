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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.849 mortes e passa de 98 mil casos

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa),foram divulgados mais 1.157 infectados e 26 novos óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 16:27

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:27

Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Nesta sexta-feira (14), o Espírito Santo superou a marca dos 98 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 98.106 diagnósticos positivos e 2.849 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.157 infectados e  26 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (14.178), Vitória (12.673), Serra (12.559) e Cariacica (9.724). 
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de  2,9%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 205.760 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 84.302 são considerados curados.

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