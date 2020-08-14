Coronavírus: ES registra 2.849 mortes e passa de 98 mil casos

Nesta sexta-feira (14), o Espírito Santo superou a marca dos 98 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 98.106 diagnósticos positivos e 2.849 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.157 infectados e 26 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória: Vila Velha (14.178), Vitória (12.673), Serra (12.559) e Cariacica (9.724).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 2,9%.
Ao todo, desde o início da pandemia, 205.760 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 84.302 são considerados curados.