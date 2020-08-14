Médica de 27 anos que trabalhava no ES morre vítima da Covid-19

A médica Paloma Alves dos Santos morreu em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução / Instagram

Uma médica que trabalhava em hospitais na Região Norte do Espírito Santo e em Minas Gerais morreu em decorrência da Covid-19 nesta quinta-feira (13). Moradora de Nanuque, em Minas Gerais, Paloma Alves dos Santos tinha 27 anos e não resistiu às complicações da doença. Ela faleceu em um hospital na cidade de Teófilo Otoni, também em Minas, onde estava internada na UTI há cerca de duas semanas.

Mucurici e A Gazeta e foi quem confirmou a morte da médica por Covid-19. Segundo ele, a profissional dava plantões no Pronto Atendimento da cidade. No Espírito Santo, Paloma trabalhou em Ponto Belo Montanha . O secretário de Saúde de Ponto Belo, Robson Coelho, conversou com a reportagem dee foi quem confirmou a morte da médica por Covid-19. Segundo ele, a profissional dava plantões no Pronto Atendimento da cidade.

Ela mora em Nanuque, em Minas e dava plantão no PA de Ponto Belo, Mucurici e lá mesmo em Nanuque. Estava internada em um hospital de Teófilo Otoni, intubada na UTI, há aproximadamente duas semanas, e foi confirmado o Covid, disse.

A médica Paloma Alves dos Santos trabalhava na linha de frente do combate à Covid-19 Crédito: Reprodução / Instagram

Apesar de ser moradora da cidade mineira, a médica se formou em uma faculdade particular de Colatina , em 2018. A instituição publicou uma nota de falecimento nas redes sociais, lamentando a morte da ex-aluna. Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Centro Universitário informou que não poderia passar informações sobre alunos.

MUNICÍPIO DO ES DECRETA LUTO OFICIAL

A Prefeitura de Mucurici decretou luto oficial de três dias pela morte de Paloma. A administração municipal também fez uma publicação nas redes sociais em memória da profissional. A municipalidade reconhece o exímio serviço desempenhado como médica neste município de Mucurici/ES, dizia um trecho da nota.

A médica Paloma Alves dos Santos publicou a conquista do primeiro carro há cerca de dois meses nas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram

Quem também prestou homenagem à médica foi o Hospital de Montanha. Lá, a profissional também realizou plantões durante o mês de fevereiro deste ano. Toda equipe de profissionais e colaboradores do HMNSA lamenta a perda inesperada dessa adorável pessoa e excelente profissional. Sua dedicação e simpatia será lembrada por todos nós, pois sua alma hoje se encontra nos braços do Eterno Criador, dizia um trecho da postagem nas redes sociais do Hospital.

Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão deixaram mensagens para a médica, com homenagens e palavras de admiração. "Sigo sem achar isto justo, mas quem sou eu? Tenho certeza que durante seu pouco tempo de médica você honrou seu nome, sua família e a da nossa querida instituição. Vá em paz sabendo que ficaremos aqui fazendo, sempre, o que você aprendeu", dizia uma das mensagens.

HOMENAGEM DOS COLEGAS

Nesta sexta-feira (14), profissionais da saúde que trabalharam com a médica Paloma Alves fizeram uma homenagem. Funcionários da secretaria de Saúde de Ponte Belo e populares lembraram da profissional que perdeu e vida em decorrência da Covid-19.