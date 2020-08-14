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Médica de 27 anos que trabalhava no ES morre vítima da Covid-19

Moradora de Nanuque, em Minas, Paloma Alves dos Santos não resistiu às complicações da doença. Ela trabalhava em municípios da Região Norte do ES. Prefeitura de Mucurici decretou luto de três dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 12:21

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 12:21

A médica Paloma Alves dos Santos morreu em decorrência da Covid-19
A médica Paloma Alves dos Santos morreu em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução / Instagram
Uma médica que trabalhava em hospitais na Região Norte do Espírito Santo e em Minas Gerais morreu em decorrência da Covid-19 nesta quinta-feira (13). Moradora de Nanuque, em Minas Gerais, Paloma Alves dos Santos tinha 27 anos e não resistiu às complicações da doença. Ela faleceu em um hospital na cidade de Teófilo Otoni, também em Minas, onde estava internada na UTI há cerca de duas semanas.
No Espírito Santo, Paloma trabalhou em Ponto BeloMucurici Montanha. O secretário de Saúde de Ponto Belo, Robson Coelho, conversou com a reportagem de A Gazeta e foi quem confirmou a morte da médica por Covid-19. Segundo ele, a profissional dava plantões no Pronto Atendimento da cidade.
Ela mora em Nanuque, em Minas e dava plantão no PA de Ponto Belo, Mucurici e lá mesmo em Nanuque. Estava internada em um hospital de Teófilo Otoni, intubada na UTI, há aproximadamente duas semanas, e foi confirmado o Covid, disse.

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A médica Paloma Alves dos Santos trabalhava na linha de frente do combate à Covid-19
A médica Paloma Alves dos Santos trabalhava na linha de frente do combate à Covid-19 Crédito: Reprodução / Instagram
Apesar de ser moradora da cidade mineira, a médica se formou em uma faculdade particular de Colatina, em 2018. A instituição publicou uma nota de falecimento nas redes sociais, lamentando a morte da ex-aluna. Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Centro Universitário informou que não poderia passar informações sobre alunos. 

MUNICÍPIO DO ES DECRETA LUTO OFICIAL

A Prefeitura de Mucurici decretou luto oficial de três dias pela morte de Paloma. A administração municipal também fez uma publicação nas redes sociais em memória da profissional. A municipalidade reconhece o exímio serviço desempenhado como médica neste município de Mucurici/ES, dizia um trecho da nota.
A médica Paloma Alves dos Santos publicou a conquista do primeiro carro há cerca de dois meses nas redes sociais
A médica Paloma Alves dos Santos publicou a conquista do primeiro carro há cerca de dois meses nas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram
Quem também prestou homenagem à médica foi o Hospital de Montanha. Lá, a profissional também realizou plantões durante o mês de fevereiro deste ano. Toda equipe de profissionais e colaboradores do HMNSA lamenta a perda inesperada dessa adorável pessoa e excelente profissional. Sua dedicação e simpatia será lembrada por todos nós, pois sua alma hoje se encontra nos braços do Eterno Criador, dizia um trecho da postagem nas redes sociais do Hospital.
Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão deixaram mensagens para a médica, com homenagens e palavras de admiração. "Sigo sem achar isto justo, mas quem sou eu? Tenho certeza que durante seu pouco tempo de médica você honrou seu nome, sua família e a da nossa querida instituição. Vá em paz sabendo que ficaremos aqui fazendo, sempre, o que você aprendeu", dizia uma das mensagens.

HOMENAGEM DOS COLEGAS

Nesta sexta-feira (14), profissionais da saúde que trabalharam com a médica Paloma Alves fizeram uma homenagem. Funcionários da secretaria de Saúde de Ponte Belo e populares lembraram da profissional que perdeu e vida em decorrência da Covid-19.

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