Home
>
Cotidiano
>
Prateleira desaba em supermercado de Cariacica

Prateleira desaba em supermercado de Cariacica

Estrutura caiu na noite desta quinta-feira (26); unidade segue funcionando normalmente, segundo a empresa

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:12

 - Atualizado há uma hora

Uma prateleira desabou na noite desta quinta-feira (26) em uma unidade do Supermercados BH, no bairro Maracanã, em Cariacica. De acordo com a empresa, a situação foi rapidamente controlada pela equipe da loja e ninguém se feriu.

Recomendado para você

Estrutura caiu na noite desta quinta-feira (26); unidade segue funcionando normalmente, segundo a empresa

Prateleira desaba em supermercado de Cariacica

Medida interrompe cronograma que previa o início da desocupação forçada, também por decisão judicial, para a próxima terça-feira (3)

Justiça suspende ordem de demolição de casas na Barra do Jucu

Líder dos estudos com a substância usada em tratamento de pessoas com lesão medular, Tatiana Sampaio celebra a pesquisa feita no Brasil, ao ser condecorada no Palácio Anchieta

'Ninguém vai poder dizer que a polilaminina não é nossa', diz pesquisadora no ES

Em nota, a empresa informou que a manutenção foi acionada imediatamente após o ocorrido e que as providências necessárias já foram adotadas para a remontagem da estrutura e verificação preventiva do local.

Apesar do incidente, a unidade segue funcionando normalmente. O BH esclareceu ainda que a queda não tem relação confirmada com as chuvas que atingiram a Grande Vitória nesta quinta-feira (26).

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais