Prateleira desaba em supermercado de Cariacica

Estrutura caiu na noite desta quinta-feira (26); unidade segue funcionando normalmente, segundo a empresa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:12 - Atualizado há uma hora

Uma prateleira desabou na noite desta quinta-feira (26) em uma unidade do Supermercados BH, no bairro Maracanã, em Cariacica. De acordo com a empresa, a situação foi rapidamente controlada pela equipe da loja e ninguém se feriu.

Em nota, a empresa informou que a manutenção foi acionada imediatamente após o ocorrido e que as providências necessárias já foram adotadas para a remontagem da estrutura e verificação preventiva do local.

Apesar do incidente, a unidade segue funcionando normalmente. O BH esclareceu ainda que a queda não tem relação confirmada com as chuvas que atingiram a Grande Vitória nesta quinta-feira (26).

