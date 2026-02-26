Prateleira desaba em supermercado de Cariacica

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:12
- Atualizado há uma hora
Uma prateleira desabou na noite desta quinta-feira (26) em uma unidade do Supermercados BH, no bairro Maracanã, em Cariacica. De acordo com a empresa, a situação foi rapidamente controlada pela equipe da loja e ninguém se feriu.
Em nota, a empresa informou que a manutenção foi acionada imediatamente após o ocorrido e que as providências necessárias já foram adotadas para a remontagem da estrutura e verificação preventiva do local.
Apesar do incidente, a unidade segue funcionando normalmente. O BH esclareceu ainda que a queda não tem relação confirmada com as chuvas que atingiram a Grande Vitória nesta quinta-feira (26).
