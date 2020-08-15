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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 2.863 mortes e 98.765 casos confirmados

Nas últimas 24 horas, foram registrados, segundo dados da Secretaria de Saúde, 659 novos infectados e 14 novas mortes pela doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 17:43

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 17:43

Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Homem usa máscara para se proteger em Vitória. Casos na Capital chegam a 12,7 mil Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo chegou neste sábado (15) a 2.863 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, 98.765 pessoas já se infectaram com o novo coronavírus no Estado.  Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 659 infectados e 14 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória: Vila Velha (14.318), Vitória (12.749), Serra (12.607) e Cariacica (9.782).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 2,9%.
Ao todo, desde o início da pandemia, 207.312 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 84.840 são considerados curados.

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