Coronavírus: ES chega a 2.863 mortes e 98.765 casos confirmados

Homem usa máscara para se proteger em Vitória. Casos na Capital chegam a 12,7 mil

Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 2,9%.

Ao todo, desde o início da pandemia, 207.312 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 84.840 são considerados curados.