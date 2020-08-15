Coronavírus: ES chega a 2.863 mortes e 98.765 casos confirmados

O Espírito Santo chegou neste sábado (15) a 2.863 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, 98.765 pessoas já se infectaram com o novo coronavírus no Estado. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 659 infectados e 14 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória: Vila Velha (14.318), Vitória (12.749), Serra (12.607) e Cariacica (9.782).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 2,9%.
Ao todo, desde o início da pandemia, 207.312 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 84.840 são considerados curados.