Para fugir de fiscalização, organizadores divulgam local só no dia das festas

Evento realizado em Cariacica durante a pandemia Crédito: Reprodução/Internet

Para fugir da fiscalização das prefeituras e dos órgãos de controle, organizadores de evento estão promovendo festas e divulgando o endereço somente no dia das apresentações.

Um convite compartilhado nas redes sociais indicava a realização de um show com pagode e DJ em um sítio de Cariacica nesta sexta-feira (21).

A propaganda anunciava o valor do ingresso, o horário de início e os nomes das atrações. Já na Serra , o Bar a Jato, localizado no bairro Colina de Laranjeiras, contou com a apresentação musical de Lilian Lomeu na noite de sexta-feira (22). Publicações em uma rede social da artista mostravam o público sem máscara.

Além disso, também visa-se evitar o lockdown , que seria o fechamento total dos estabelecimentos e evitar ao máximo a circulação de pessoas. O mapa de risco elaborado pelo governo do Estado classifica Cariacica e Serra como risco moderado para contaminação do novo coronavírus.

Nesse caso, os restaurantes do município podem funcionar todos os dias, com atendimento ao público até as 18 horas, e desde que respeitado o distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas. No entanto, bares seguem proibidos de funcionar.

Por meio de nota, o Bar a Jato informou que orientou os funcionários em relação aos protocolos de higiene que devem ser adotados.

"Todos os bares da Serra esta?o funcionando desta forma com voz e viola?o, na?o estamos agindo diferente de nenhum bar/restaurante. Nossa casa lotou no domingo pois tivemos feijoada. Estamos trabalhando com funciona?rios orientados com mascaras de rosto, passando a?lcool nas mesas, deixando disponi?vel no balca?o, dentre outras medidas", garantiu.

A festa foi promovida em um sítio, em Cariacica, nesta sexta (21) Crédito: Reprodução/Internet

FISCALIZAÇÃO

Não houve notificações, a ação foi apenas orientativa. Os agentes solicitaram o fechamento de bares. Os estabelecimentos que estavam abertos com sistema de entrega ou os que podem funcionar de acordo com o decreto, receberam orientações.

Em relação ao evento citado, a prefeitura informa que não recebeu denúncia a respeito. Vale destacar que essa estratégia dos organizadores, a de enviar a localização do evento no dia da realização pela internet, em grupos privados, também dificulta as ações de fiscalização, afirma um trecho da nota.

A administração municipal destaca que em situações anteriores com eventos semelhantes a esse, a prefeitura recebeu denúncia antecipada revelando o dia, local e horário da festa. Juntamente com a força policial, a fiscalização agiu e impediu o evento de acontecer, além de notificar o responsável pela festa.

DENÚNCIAS

As denúncias de aglomeração ou funcionamento irregular de qualquer estabelecimento em Cariacica podem ser feitas por meio da Ouvidoria 162, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e pelo 0800 2839 255, de segunda a sexta-feira, das 12h às 6h, e aos finais de semana, 24h.

Sobre o evento musical em Colina de Laranjeiras, a Prefeitura da Serra informou que não recebeu reclamação sobre o local. O Poder Executivo municipal garante que segue as regras do Governo do Estado no combate à pandemia de Covid-19 e que tem feito fiscalizações diárias, contabilizando quase 7 mil ações de fiscalização e orientação na Serra.