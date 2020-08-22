19º Mapa de Risco da Covid-19 Crédito: Divulgação / Governo do Estado

O novo Mapa de Risco da Covid-19 , divulgado neste sábado (22), pelo Governo do Espírito Santo, apontou um aumento de 16 para 22 do número das cidades classificadas como risco baixo de contágio do novo coronavírus. São elas:

Alegre

Aracruz

Atílio Vivácqua,

Domingos Martins

Fundão

Muqui

Pancas

São José do Calçado.

A Matriz de Risco também mostra que seis municípios entraram em risco alto, entre eles Linhares, no Norte do Estado.

Águia Branca

Barra de São Francisco

Itapemirim

Linhares

Santa Maria de Jetibá

Vila Valério

Comparativo do Mapa de Risco da Covid-19 Crédito: Governo do Estado

Por sua vez, quatro cidades saíram do risco alto para o moderado:

Alfredo Chaves

Anchieta

Marataízes

Pedro Canário

Divulgado neste sábado (22), o 19º mapa de risco começa a ser aplicado na próxima segunda-feira e vai vale até o próximo domingo, dia 30 de agosto. Desde abril, a gestão estadual utiliza para classificar em risco baixo, moderado, alto e extremo a situação da pandemia em cada cidade. Para cada classificação, foram estruturados protocolos de funcionamento de comércio, horários, dias e estratégias de ações de prevenção.

Your browser does not support the audio element. Novo mapa - sobe de 16 para 22 o número de cidades em risco baixo para Covid-19

RISCO MODERADO

Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

RISCO BAIXO

Água Doce do Norte, Alegre, Aracruz, Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Fundão, Irupi, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vila Pavão.

RISCO ALTO

Águia Branca, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Itapemirim, Linhares, Mucurici, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus e Vila Valério.

O QUE É O MAPA DE RISCO

A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril, levando em consideração o coeficiente de incidência da doença, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, a letalidade, o índice de isolamento social e a porcentagem da população acima dos 60 anos  considerado como grupo de risco.