Bailes clandestinos viram a noite no feriadão da Grande Vitória

A madrugada de sexta-feira (4) para sábado (5) foi de muita aglomeração e som alto em diversos pontos da Grande Vitória. Bailes funk clandestinos ocorreram em diferentes cidades do Espírito Santo. Além de serem realizados sem autorização, quem frequentou os eventos estava sem máscara e desrespeitando a regra do distanciamento social, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Veja os vídeos.
No bairro Itaparica, em Vila Velha, moradores relataram que o baile clandestino, próximo a um posto de gasolina, na Praia de Itaparica, aconteceu até de madrugada. De acordo come eles, todos os finais de semana, desde o final de julho, ocorrem essas reuniões. Em vídeo enviados à redação de A Gazeta, é possível ver um grande número de carros e a movimentação no local.
Já em Central Carapina, na Serra, o evento irregular reuniu centenas de pessoas sem máscara, que bloquearam a Avenida Brasil, principal via do bairro. Começou na noite da sexta-feira (4) e se estendeu pela madrugada deste sábado (5). O evento chegou até a ser divulgado em postagens nas redes sociais do "Baile do SS (Oficial)".
Na conta do twitter, postagens zombam: "Nem 5 tática foi capaz de parar o Baile kkkk" e "Baile Rolou até de manhã !!". E ainda mandam um recado: "Pode avisar que Hoje [sábado] tem mais".
Em entrevista à reportagem do ES1 da TV Gazeta, um homem que preferiu não ser identificado, disse que a polícia chegou e dispersou os participantes. "Eles chegaram dando tiro e jogando uma bomba que ardeu o olho de todo mundo. Todo mundo saiu correndo", contou.
Já na Rua Quetzal, no bairro Novo Horizonte, também na Serra, o baile terminou apenas pela manhã. À TV Gazeta, moradores contaram que a festa começou por volta das 23 horas de sexta-feira (4). Logo no início, a PM esteve no local, usou spray de pimenta e bombas de gás para dispersar a multidão. A festa acabou durante o período em que os policiais estiverem no local. Assim que foram em bora, por volta da 0h, ela recomeçou.
O QUE DIZEM A POLÍCIA E AS PREFEITURAS
O comandante da PM, coronel Douglas Kaus, afirmou, na última sexta-feira (5), que um dos focos da Polícia Militar neste feriadão, que vai de 5 a 8 de setembro, é combater os bailes clandestinos. Ainda afirmou que o serviço de inteligência da PM tinha a informação de pelo menos 30 bailes que iriam acontecer durante o feriado e que a polícia iria impedir.
"O Baile do Mandela ou baile clandestino tem um viés importante. É tropa especializada, geralmente a Simesp ou a força tática que atua. Ela têm munição química, munição não letal e escudos para se proteger, porque, invariavelmente, há agressão aos policiais com garrafa, pau e pedra", diz.
Sobre o baile em Itaparica, por meio de nota, a PM disse que, na manhã deste sábado (5), o Ciodes recebeu a informação de que, durante toda a madrugada, aconteceu uma festa clandestina no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. "Uma equipe foi ao local e verificou que havia um grupo de pessoas se dispersando. Ninguém da região se manifestou para reclamar sobre qualquer situação", informo.
A Polícia Militar ressaltou ainda que fiscalizações de festas irregulares cabem às prefeituras, assim como a fiscalização de som ambiente, realizada através das Secretarias de Meio Ambiente com a Guarda Municipal (Disque Silêncio). "No entanto a PM ressalta que vem atuando fortemente em conjunto com as prefeituras em constantes operações de fiscalização, no intuito de combater a criminalidade. A PM reforça que também atua sempre que acionada via 190 para ocorrências em andamento."
A orientação da Polícia Militar é que as comunidades denunciem com antecedência, por meio do Disque-Denúncia (181), sempre que tiverem conhecimento da organização de um evento clandestino, para que os órgãos responsáveis tenham tempo hábil de planejar ações e agir, impedindo que o evento, de fato, ocorra.
Já a Prefeitura de Vila Velha, por meio de nota, afirmou que as equipes da Guarda Municipal já estiveram, no mês de agosto, no mesmo local onde ocorreu o baile, para a dispersão das pessoas. Informou ainda que uma nova ação de fiscalização está sendo programada com a presença de fiscais do município, de agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar.
"Para denúncias, a população pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou adicionar o número (27) 99802-5324 do "Plantão Coronavírus e enviar uma mensagem por Whatsapp para o Disque-Aglomeração. As informações são enviadas em tempo real para a Guarda Municipal", disse.
27 99802-5324
DISQUE-AGLOMERAÇÃO DE VILA VELHA
Sobre os bailes da Serra, a prefeitura disse que não recebeu nenhuma denúncia sobre os eventos de Central Carapina e Nova Carapina, mas que tinha informações sobre um Baile do Mandela que aconteceria no bairro Cidade Pomar. Segundo o Executivo, uma equipe da Guarda Municipal foi até o local e conseguiu impedir a realização do baile.
Já a polícia, em nota enviada à TV Gazeta, disse que, em relação ao baile de Novo Horizonte, a PM recebeu a informação de que havia essa festa clandestina, além de um carro com som muito alto. Afirmou ainda que foi ao local, o carro foi multado, e as pessoas se dispersaram. Ainda segundo a polícia, não houve necessidade de nenhum tipo de força.