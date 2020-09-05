Bailes clandestinos viram a noite no feriadão da Grande Vitória

Baile funk clandestino em Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução

Veja os vídeos. A madrugada de sexta-feira (4) para sábado (5) foi de muita aglomeração e som alto em diversos pontos da Grande Vitória . Bailes funk clandestinos ocorreram em diferentes cidades do Espírito Santo . Além de serem realizados sem autorização, quem frequentou os eventos estava sem máscara e desrespeitando a regra do distanciamento social, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus

A Gazeta, é possível ver um grande número de carros e a movimentação no local. No bairro Itaparica, em Vila Velha , moradores relataram que o baile clandestino, próximo a um posto de gasolina, na Praia de Itaparica, aconteceu até de madrugada. De acordo come eles, todos os finais de semana, desde o final de julho, ocorrem essas reuniões. Em vídeo enviados à redação deé possível ver um grande número de carros e a movimentação no local.

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Já em Central Carapina, na Serra , o evento irregular reuniu centenas de pessoas sem máscara, que bloquearam a Avenida Brasil, principal via do bairro. Começou na noite da sexta-feira (4) e se estendeu pela madrugada deste sábado (5). O evento chegou até a ser divulgado em postagens nas redes sociais do "Baile do SS (Oficial)".

Na conta do twitter , postagens zombam: "Nem 5 tática foi capaz de parar o Baile kkkk" e "Baile Rolou até de manhã !!". E ainda mandam um recado: "Pode avisar que Hoje [sábado] tem mais".

Isso é Baile Da Principal ?? pic.twitter.com/kLJe8VXCQL — BAILE DO SS (Oficial) ?? (@SsBaile) September 5, 2020

Em entrevista à reportagem do ES1 da TV Gazeta, um homem que preferiu não ser identificado, disse que a polícia chegou e dispersou os participantes. "Eles chegaram dando tiro e jogando uma bomba que ardeu o olho de todo mundo. Todo mundo saiu correndo", contou.

Já na Rua Quetzal, no bairro Novo Horizonte, também na Serra, o baile terminou apenas pela manhã. À TV Gazeta, moradores contaram que a festa começou por volta das 23 horas de sexta-feira (4). Logo no início, a PM esteve no local, usou spray de pimenta e bombas de gás para dispersar a multidão. A festa acabou durante o período em que os policiais estiverem no local. Assim que foram em bora, por volta da 0h, ela recomeçou.

O QUE DIZEM A POLÍCIA E AS PREFEITURAS

O comandante da PM, coronel Douglas Kaus, afirmou, na última sexta-feira (5), que um dos focos da Polícia Militar neste feriadão, que vai de 5 a 8 de setembro, é combater os bailes clandestinos. Ainda afirmou que o serviço de inteligência da PM tinha a informação de pelo menos 30 bailes que iriam acontecer durante o feriado e que a polícia iria impedir.

"O Baile do Mandela ou baile clandestino tem um viés importante. É tropa especializada, geralmente a Simesp ou a força tática que atua. Ela têm munição química, munição não letal e escudos para se proteger, porque, invariavelmente, há agressão aos policiais com garrafa, pau e pedra", diz.

Sobre o baile em Itaparica, por meio de nota, a PM disse que, na manhã deste sábado (5), o Ciodes recebeu a informação de que, durante toda a madrugada, aconteceu uma festa clandestina no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. "Uma equipe foi ao local e verificou que havia um grupo de pessoas se dispersando. Ninguém da região se manifestou para reclamar sobre qualquer situação", informo.

A Polícia Militar ressaltou ainda que fiscalizações de festas irregulares cabem às prefeituras, assim como a fiscalização de som ambiente, realizada através das Secretarias de Meio Ambiente com a Guarda Municipal (Disque Silêncio). "No entanto a PM ressalta que vem atuando fortemente em conjunto com as prefeituras em constantes operações de fiscalização, no intuito de combater a criminalidade. A PM reforça que também atua sempre que acionada via 190 para ocorrências em andamento."

A orientação da Polícia Militar é que as comunidades denunciem com antecedência, por meio do Disque-Denúncia (181), sempre que tiverem conhecimento da organização de um evento clandestino, para que os órgãos responsáveis tenham tempo hábil de planejar ações e agir, impedindo que o evento, de fato, ocorra.

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Já a Prefeitura de Vila Velha, por meio de nota, afirmou que as equipes da Guarda Municipal já estiveram, no mês de agosto, no mesmo local onde ocorreu o baile, para a dispersão das pessoas. Informou ainda que uma nova ação de fiscalização está sendo programada com a presença de fiscais do município, de agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

"Para denúncias, a população pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou adicionar o número (27) 99802-5324 do "Plantão Coronavírus e enviar uma mensagem por Whatsapp para o Disque-Aglomeração. As informações são enviadas em tempo real para a Guarda Municipal", disse.

27 99802-5324 DISQUE-AGLOMERAÇÃO DE VILA VELHA

Sobre os bailes da Serra, a prefeitura disse que não recebeu nenhuma denúncia sobre os eventos de Central Carapina e Nova Carapina, mas que tinha informações sobre um Baile do Mandela que aconteceria no bairro Cidade Pomar. Segundo o Executivo, uma equipe da Guarda Municipal foi até o local e conseguiu impedir a realização do baile.