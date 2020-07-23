Central de video da Ceturb vai monitorar aglomerações nos terminais Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Central de câmeras mostra aglomeração e emite alerta sonoro em terminais do ES

Os nove terminais do sistema Transcol na Grande Vitória agora contam com mais uma ferramenta para conter as aglomerações e um maior risco de transmissão do novo coronavírus entre os usuários. Através da nova Central de Videomonitoramento da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb/ES), fiscais poderão monitorar o distanciamento dos passageiros e até emitir um alerta sonoro para conscientizar os usuários sobre os cuidados a serem tomados.

A nova Central foi apresentada na manhã desta quinta-feira (23) pelo governador Renato Casagrande, por meio das redes sociais, acompanhado do diretor da Ceturb/ES, Raphael Trés, e do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Fábio Damasceno.

No vídeo, o governador mostra uma câmera para uso exclusivo do monitoramento de aglomerações nos terminais. Na imagem, é possível ver pessoas com a imagem na cor vermelha, amarela e verde, que vão indicar o distanciamento muito próximo, próximo e adequado, respectivamente.

É uma câmera que mostra aglomeração. Quando mostra pessoas na cor vermelha, está menos de 1,5 m de distância umas das outras; se estiver amarelo, está em torno de 2 metros de distância; se estiver verde, a pessoa está numa posição e distância adequada, explicou Casagrande.

Quando as aglomerações forem observadas, um sinal sonoro pode ser enviado diretamente da Central para alertar as pessoas no local onde está concentrado um grande número de pessoas em um curto espaço. Atenção! Cuidados simples que podem salvar vidas: evite viajar em pé no transporte coletivo, mesmo em horário de pico; se o ônibus estiver cheio, espere o próximo para embarcar. Assim, você se protege e protege as outras pessoas. Juntos vamos vencer o coronavírus, diz a mensagem.

Câmera mostra aglomeração em terminais do Transcol Crédito: Reprodução

CÂMERAS 360 E BOTÃO DO PÂNICO

Em cada terminal estão instaladas, pelo menos, dez câmeras móveis que captam imagens em 360 graus, com zoom e em alta qualidade. As imagens geradas ficarão armazenadas tanto nos próprios terminais quanto na Central de Videomonitoramento.

Além disso, o sistema conta, ainda, com botões de pânico, que podem ser acionados ao ser observada alguma anormalidade. Posteriormente, os equipamentos poderão ser distribuídos aos vigilantes dos terminais. Em caso de ocorrências criminais, os operadores da Central de Videomonitoramento poderão acionar a polícia.

CONTROLE DO SISTEMA

Segundo Fábio Damasceno, a nova central vai auxiliar o trabalho operacional nos terminais, monitorando linhas que precisem de mais ônibus, horários e fluxo dos coletivos.

É uma ferramenta que a gente controla todo o sistema Transcol, com cada fiscal trabalhando em um terminal, dividido por cidades. É muito mais eficiente. Você sabe quantas pessoas estão na fila; quantos ônibus precisam entrar; qual o distanciamento entre os ônibus; se precisar colocar novos ônibus, aqui da Central você já aciona o terminal e coloca novos ônibus para poder deslanchar as filas do terminal e evitar aglomerações. É um trabalho que começa agora com a Central e que a Ceturb vem fazendo principalmente neste período de pandemia, explicou.

As imagens geradas ficam arquivadas por 60 dias e, segundo o governador, vai auxiliar também em investigações policiais por parte dos órgãos de segurança pública. É também um suporte para a área de segurança pública caso precise ser feita alguma investigação de alguém que circulou pelos terminais, completou.

17 MIL DENÚNCIAS EM DOIS MESES

De acordo com dados da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), entre os dias 21 de maio e 21 de julho, foram registradas 8.101 denúncias em relação ao não uso de máscara e 9.126 sobre lotação de ônibus. As linhas citadas como as mais problemáticas pelos passageiros foram: 591, 525, 501, 507 e 526.