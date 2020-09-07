Homem é assassinado em churrasco em Vila Velha e ex-enteada é suspeita

Homem é esfaqueado em Morada da Barra, Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem de 53 anos morreu após ser esfaqueado durante um churrasco em Morada da Barra, em Vila Velha, na Grande Vitória , neste domingo (6).

Orlando Gomes Ferreira estava em casa quando, segundo testemunhas, a ex-mulher e a filha dela chegaram gritando ao local.

Quando abriu o portão, o homem teria tomado duas facadas da ex-enteada. Os golpes acertaram o peito e as costas dele.

Ele foi levado até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O irmão de Orlando, que tentou proteger a vítima durante o ataque, foi atingido no braço e levado até o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.

Mãe e filha foram detidas no fim da tarde de domingo (06) e levadas ao Departamento de Homicídios, em Vitória. A Polícia Civil investiga o caso.

Vizinhos disseram que Orlando era um homem pacífico, mas que uma briga com a ex, há três meses, teria terminado com uma facada dada por ele, que pegou de raspão na mulher.

Testemunhas disseram que a ex-enteada gritava que estava ali no local para vingar a violência sofrida pela mãe.