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Morada da Barra

Homem é assassinado em churrasco em Vila Velha e ex-enteada é suspeita

Crime aconteceu durante churrasco na tarde deste domingo (6). A ex-enteada e a ex-mulher da vítima foram presas na tarde deste domingo (06)

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 10:20
Homem é esfaqueado em Morada da Barra, Vila Velha
Homem é esfaqueado em Morada da Barra, Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 53 anos morreu após ser esfaqueado durante um churrasco em Morada da Barra, em Vila Velha, na Grande Vitória, neste domingo (6).
Orlando Gomes Ferreira estava em casa quando, segundo testemunhas, a ex-mulher e a filha dela chegaram gritando ao local.
Quando abriu o portão, o homem teria tomado duas facadas da ex-enteada. Os golpes acertaram o peito e as costas dele.
Ele foi levado até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O irmão de Orlando, que tentou proteger a vítima durante o ataque, foi atingido no braço e levado até o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
Mãe e filha foram detidas no fim da tarde de domingo (06) e levadas ao Departamento de Homicídios, em Vitória. A Polícia Civil investiga o caso.
Vizinhos disseram que Orlando era um homem pacífico, mas que uma briga com a ex, há três meses, teria terminado com uma facada dada por ele, que pegou de raspão na mulher.
Testemunhas disseram que a ex-enteada gritava que estava ali no local para vingar a violência sofrida pela mãe.
Com informações da repórter Daniela Carla para o G1 ES

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