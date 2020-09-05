Bandidos se passam por clientes e roubam R$ 5 mil de posto em Mimoso do Sul

O posto fica na ES 297, rodovia que liga Mimoso do Sul à BR 101. Câmeras de videomonitoramento do local gravaram a ação dos bandidos, que chegaram num Chevrolet Cruze. Após o abastecimento do veículo, um dos bandidos desceu do carro e anunciou o assalto a um dos frentistas. O outro assaltante rendeu outro funcionário do posto, enquanto o motorista aguardava no carro.