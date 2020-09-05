Bandidos se passam por clientes e roubam R$ 5 mil de posto em Mimoso do Sul

Dois homens armados e um motorista se passaram por clientes e assaltaram um posto de combustível por volta das 10h30 deste sábado (5), em Ponte do Itabapoana, no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar chegou a montar um cerco policial em um trevo próximo a BR 101, mas ninguém foi preso.
O posto fica na ES 297, rodovia que liga Mimoso do Sul à BR 101. Câmeras de videomonitoramento do local gravaram a ação dos bandidos, que chegaram num Chevrolet Cruze. Após o abastecimento do veículo, um dos bandidos desceu do carro e anunciou o assalto a um dos frentistas. O outro assaltante rendeu outro funcionário do posto, enquanto o motorista aguardava no carro.
Segundo a Polícia Militar, os bandidos levaram os celulares de dois funcionários e R$ 5 mil do caixa. Após o crime, os assaltantes fugiram sentido BR 101. Foi montado um cerco no trevo da rodovia federal, porém, o veículo não passou por lá. A polícia também fez o patrulhamento na ES 297 e região, mas ninguém foi encontrado.