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Bandidos se passam por clientes e roubam R$ 5 mil de posto em Mimoso do Sul

Após o abastecimento do veículo, dois homens saem do carro e rendem os frentistas, na manhã deste sábado (5); assista ao vídeo

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 18:31
Bandidos levaram os celulares de dois funcionários e R$5 mil do caixa
Bandidos levaram os celulares de dois funcionários e R$5 mil do caixa Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Dois homens armados e um motorista se passaram por clientes e assaltaram um posto de combustível por volta das 10h30 deste sábado (5), em Ponte do Itabapoana, no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar chegou a montar um cerco policial em um trevo próximo a BR 101, mas ninguém foi preso.
O posto fica na ES 297, rodovia que liga Mimoso do Sul à BR 101. Câmeras de videomonitoramento do local gravaram a ação dos bandidos, que chegaram num Chevrolet Cruze. Após o abastecimento do veículo, um dos bandidos desceu do carro e anunciou o assalto a um dos frentistas. O outro assaltante rendeu outro funcionário do posto, enquanto o motorista aguardava no carro.
Segundo a Polícia Militar, os bandidos levaram os celulares de dois funcionários e R$ 5 mil do caixa. Após o crime, os assaltantes fugiram sentido BR 101. Foi montado um cerco no trevo da rodovia federal, porém, o veículo não passou por lá. A polícia também fez o patrulhamento na ES 297 e região, mas ninguém foi encontrado.

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