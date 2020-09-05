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Na orla de Itaparica

Adolescente é assaltado à luz do dia em orla de Vila Velha

Bandidos abordaram a vítima, levaram os pertences e saíram andando normalmente

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 14:22
Homens abordam adolescente à luz do dia na orla de Itaparica
Homens abordam adolescente à luz do dia na orla de Itaparica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Câmeras de videomonitoramento flagraram um assalto à luz do dia na orla de Itaparica, em Vila Velha, nesta sexta-feira (04). Bandidos abordaram um adolescente, levaram os pertences e saíram andando normalmente, como se nada tivesse acontecido.
O crime aconteceu no fim da tarde, mas ainda com o dia claro. Nas imagens é possível ver dois homens andando normalmente na calçada dos prédios da orla de Itaparica, quando se aproximam de um adolescente de 15 anos. Eles anunciam o assalto, levam dinheiro, celular e depois saem andando normalmente.

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Suspeitos foram flagrados por câmeras de videomonitoramento antes de assaltarem adolescente em Vila Velha
Suspeitos foram flagrados por câmeras de videomonitoramento antes de assaltarem adolescente em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

PATRULHAMENTO ESTÁ INTENSIFICADO, DIZ GUARDA

De acordo com a Guarda de Vila Velha, o patrulhamento está sendo intensificado na região, como explicou o inspetor Félix, em entrevista à TV Gazeta. Nós realizamos diariamente e diuturnamente esse patrulhamento, inclusive intensificando ele. Fortalecendo na região do Jockey, em Itaparica, na orla de Itaparica, em conjunto com a Polícia Militar, disse.
Mesmo assim, os crimes continuam acontecendo. Para o inspetor, o momento atual de pandemia mostra uma sensação maior de insegurança.
Infelizmente. Eu não vou dizer nem que tenha aumentado, mas pode existir essa sensação devido ao período que estamos vivendo agora, em relação a pandemia. Por exemplo, em situações de arrombamentos, o indivíduo que recebia uma doação de rua de um supermercado ou restaurante, agora ele não tem mais acesso a isso. Então, infelizmente, ele vai atentar de uma outra forma, completou.
Com informações da TV Gazeta

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