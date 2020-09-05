Adolescente é assaltado à luz do dia em orla de Vila Velha

Câmeras de videomonitoramento flagraram um assalto à luz do dia na orla de Itaparica, em Vila Velha, nesta sexta-feira (04). Bandidos abordaram um adolescente, levaram os pertences e saíram andando normalmente, como se nada tivesse acontecido.
O crime aconteceu no fim da tarde, mas ainda com o dia claro. Nas imagens é possível ver dois homens andando normalmente na calçada dos prédios da orla de Itaparica, quando se aproximam de um adolescente de 15 anos. Eles anunciam o assalto, levam dinheiro, celular e depois saem andando normalmente.
PATRULHAMENTO ESTÁ INTENSIFICADO, DIZ GUARDA
De acordo com a Guarda de Vila Velha, o patrulhamento está sendo intensificado na região, como explicou o inspetor Félix, em entrevista à TV Gazeta. Nós realizamos diariamente e diuturnamente esse patrulhamento, inclusive intensificando ele. Fortalecendo na região do Jockey, em Itaparica, na orla de Itaparica, em conjunto com a Polícia Militar, disse.
Mesmo assim, os crimes continuam acontecendo. Para o inspetor, o momento atual de pandemia mostra uma sensação maior de insegurança.
Infelizmente. Eu não vou dizer nem que tenha aumentado, mas pode existir essa sensação devido ao período que estamos vivendo agora, em relação a pandemia. Por exemplo, em situações de arrombamentos, o indivíduo que recebia uma doação de rua de um supermercado ou restaurante, agora ele não tem mais acesso a isso. Então, infelizmente, ele vai atentar de uma outra forma, completou.
Com informações da TV Gazeta