Adolescente é assaltado à luz do dia em orla de Vila Velha

Homens abordam adolescente à luz do dia na orla de Itaparica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Câmeras de videomonitoramento flagraram um assalto à luz do dia na orla de Itaparica, em Vila Velha , nesta sexta-feira (04). Bandidos abordaram um adolescente, levaram os pertences e saíram andando normalmente, como se nada tivesse acontecido.

O crime aconteceu no fim da tarde, mas ainda com o dia claro. Nas imagens é possível ver dois homens andando normalmente na calçada dos prédios da orla de Itaparica, quando se aproximam de um adolescente de 15 anos. Eles anunciam o assalto, levam dinheiro, celular e depois saem andando normalmente.

Suspeitos foram flagrados por câmeras de videomonitoramento antes de assaltarem adolescente em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

PATRULHAMENTO ESTÁ INTENSIFICADO, DIZ GUARDA

De acordo com a Guarda de Vila Velha, o patrulhamento está sendo intensificado na região, como explicou o inspetor Félix, em entrevista à TV Gazeta. Nós realizamos diariamente e diuturnamente esse patrulhamento, inclusive intensificando ele. Fortalecendo na região do Jockey, em Itaparica, na orla de Itaparica, em conjunto com a Polícia Militar, disse.

Mesmo assim, os crimes continuam acontecendo. Para o inspetor, o momento atual de pandemia mostra uma sensação maior de insegurança.

Infelizmente. Eu não vou dizer nem que tenha aumentado, mas pode existir essa sensação devido ao período que estamos vivendo agora, em relação a pandemia. Por exemplo, em situações de arrombamentos, o indivíduo que recebia uma doação de rua de um supermercado ou restaurante, agora ele não tem mais acesso a isso. Então, infelizmente, ele vai atentar de uma outra forma, completou.