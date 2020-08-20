Jovem é baleado mesmo após entregar celular em assalto em Vila Velha

Um jovem foi baleado mesmo após entregar o celular a um assaltante nas proximidades da Rua Francelina Setúbal, na altura do bairro Itapuã, em Vila Velha. Segundo a polícia, o rapaz de 22 anos estava na companhia de um amigo da mesma idade quando um veículo se aproximou deles e um dos ocupantes desceu e exigiu que a dupla entregasse os aparelhos telefônicos. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (19), por volta das 20h.
No boletim de ocorrência constavam informações de que as vítimas do assalto seriam dois rapazes sem especificar o gênero feminino mas a TV Gazeta apurou posteriormente que se tratava de duas travestis.
O rapaz que acabou baleado contou à polícia que entregou o telefone, mas ficou assustado e correu. Neste momento, o homem atirou contra o jovem, que acabou atingido na região das costas. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu se afastar de onde ocorreu o assalto e pediu ajuda após cair sangrando na calçada. Populares que estavam em um churrasquinho acionaram a polícia e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O outro rapaz que teve o aparelho levado não se feriu.
Devido às dores que a vítima estava sentindo, os próprios policiais militares colocaram o rapaz baleado na viatura e o levaram para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, na mesma cidade, antes da chegada da ambulância do Samu. Algumas pessoas que acompanharam a cena relataram à reportagem da TV Gazeta que o jovem estava consciente e conversava no momento em que foi socorrido pelos militares.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta