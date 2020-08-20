Jovem é baleado mesmo após entregar celular em assalto em Vila Velha

No boletim de ocorrência constavam informações de que as vítimas do assalto seriam dois rapazes  sem especificar o gênero feminino  mas a TV Gazeta apurou posteriormente que se tratava de duas travestis.

Devido às dores que a vítima estava sentindo, os próprios policiais militares colocaram o rapaz baleado na viatura e o levaram para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, na mesma cidade, antes da chegada da ambulância do Samu. Algumas pessoas que acompanharam a cena relataram à reportagem da TV Gazeta que o jovem estava consciente e conversava no momento em que foi socorrido pelos militares.