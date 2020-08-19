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Coelho é apreendido em abordagem policial em Colatina, Noroeste do ES

Policiais militares abordaram uma moto com dois ocupantes no Centro da cidade e, na mochila de um deles, encontraram drogas e o animal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 20:47

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 20:47

A imagem mostra um coelho, a chave de uma moto e uma bucha de maconha em cima de uma mesa com o totem da PM atrás
Polícia Militar encontra coelho durante abordagem em Colatina Crédito: Divulgação | PMES
Polícia Militar apreendeu R$ 137 e um pedaço de maconha de 16 gramas em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (19). Policiais abordaram uma moto com dois ocupantes próximo ao bairro Luiz Iglesias e, dentro da mochila de um deles, encontraram a droga, o dinheiro e... um coelho!
De acordo com o Capitão Balbino, uma equipe realizava o patrulhamento quando viram a moto com dois ocupantes que apresentaram comportamento suspeito. Quando foi dada a ordem de parada, eles tentaram fugir.

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"Eles seguiram sentido Centro para o bairro Acampamento, que é afastado da cidade. Foi feito um acompanhamento e uma abordagem dos dois indivíduos e, dentro da bolsa de um deles, foi encontrada a droga e o coelho".
Os detidos e o material apreendido (inclusive o coelho) foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina.
Segundo o Capitão Balbino, o animal foi levado para a delegacia para que não fosse deixado na estrada. Ele foi incluído na ocorrência e entregue para a Polícia Ambiental.
(Com a colaboração de João Henrique Castro)

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