Coelho é apreendido em abordagem policial em Colatina, Noroeste do ES

Polícia Militar encontra coelho durante abordagem em Colatina Crédito: Divulgação | PMES

Polícia Militar apreendeu R$ 137 e um pedaço de maconha de 16 gramas em Colatina , região Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (19). Policiais abordaram uma moto com dois ocupantes próximo ao bairro Luiz Iglesias e, dentro da mochila de um deles, encontraram a droga, o dinheiro e... um coelho!

De acordo com o Capitão Balbino, uma equipe realizava o patrulhamento quando viram a moto com dois ocupantes que apresentaram comportamento suspeito. Quando foi dada a ordem de parada, eles tentaram fugir.

"Eles seguiram sentido Centro para o bairro Acampamento, que é afastado da cidade. Foi feito um acompanhamento e uma abordagem dos dois indivíduos e, dentro da bolsa de um deles, foi encontrada a droga e o coelho".

Os detidos e o material apreendido (inclusive o coelho) foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina.

Segundo o Capitão Balbino, o animal foi levado para a delegacia para que não fosse deixado na estrada. Ele foi incluído na ocorrência e entregue para a Polícia Ambiental.