Suspeitos de cometer triplo homicídio em Conceição da Barra são presos

Os suspeitos foram detidos em Braço do Rio, interior de Conceição da Barra Crédito: Divulgação PCES

Segundo o Tenente Coronel Mateus Garcia, imediatamente após os crimes os policiais começaram a apurar quem poderiam ser os autores. Por meio de câmeras de videomonitoramento chegaram até um veículo que poderia ser de um dos suspeitos.

Ainda na madrugada, nós começamos a buscar os autores a partir de imagens de videomonitoramento. Eles foram encontrados em um casa na localidade de Braço do Rio. No local, eles estavam fortemente armados, com muita munição e drogas, explicou o militar.

Os suspeitos estavam com armas, munição, drogras e dinheiro Crédito: Divulgação PCES

DISPUTA DO TRÁFICO DE DROGAS MOTIVOU O CRIME

Segundo a Polícia Civil, uma disputa por pontos do tráfico de drogas é a motivação dos crimes.

"Trata-se de um crime de disputa territorial do tráfico de drogas, mas nenhuma motivação é descartada pela polícia. Em depoimento, nenhum dos conduzidos assumiu a autoria do crime, mas para a polícia não resta dúvidas sobre a autoria" Isaac Gagno - Delegado Titular da Delegacia de Conceição da Barra

Ainda segundo o delgado, os suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DP de Conceição da Barra, para demais diligencias em relação ao fato. Após os procedimentos de praxe os suspeitos serão levados para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

ASSASSINATOS E TIROS NA MADRUGADA

Três pessoas foram assassinadas a tiros e outras duas foram baleadas na madrugada desta quarta-feira (19). O crime aconteceu na localidade conhecida como Beco da Vala, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Conceição da Barra.

No local, os militares encontraram três pessoas já sem vida, sendo dois homens e uma mulher, todos maiores de idade. Segundo a polícia, as vítimas foram assassinadas com disparos de arma de fogo.