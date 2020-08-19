Dupla é presa após ser baleada em confronto com a polícia em Vila Velha

Dois jovens de 19 anos foram baleados em uma troca de tiros com a polícia no bairro Alvorada, em Vila Velha, nesta terça-feira (18). Depois de serem levados para um hospital, os dois foram presos. Outro suspeito envolvido nos disparos fugiu.
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Força Tática estava fazendo um patrulhamento de rotina no bairro, quando três homens foram identificados em atitude suspeita. Os policiais disseram que tentaram fazer uma abordagem, mas os suspeitos dispararam contra os agentes e houve troca de tiros.
Depois de feridos, os dois ainda tentaram fugir e se esconder na casa de um morador. O terceiro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado. Segundo a PM, quando os policiais procuravam os homens, um morador abordou a equipe, contando que dois baleados tinham invadido a casa.
Os dois foram socorridos pela equipe e levados para o Hospital Antonio Bezerra de Faria. Depois de receberem alta, foram presos e levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta