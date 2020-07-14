Dois suspeitos são detidos após tiroteio na Barra do Jucu, em Vila Velha

Morro da Concha, na Barra do Jucu. Crédito: Vitor Jubini

Dois suspeitos foram detidos com drogas, em uma área de mata do Morro da Conha, na Barra do Jucu, em Vila Velha , na tarde desta terça-feira (14). A Polícia Militar , por meio da 13ª Companhia Independente, chegou ao local após denúncias sobre o tráfico de drogas na região. Segundo a polícia, durante as buscas no local, os policiais foram recebidos com disparos de armas de fogo. Como resposta, revidaram.

Segundo informações da polícia, não houve relatos de pessoas feridas. Antes disso, indivíduos já haviam tentado fugir logo que perceberam a presença dos policiais no local.

A operação resultou na detenção de dois suspeitos que estavam em uma área de mata. A polícia não informou a idade e a identidade da dupla.

Com os indivíduos detidos, a PM encontrou 113 buchas de maconha, 58 pinos de cocaína, 49 pedras de crack, 18 pedras de haxixe e R$ 434 em dinheiro. O material foi apreendido.

Drogas e dinheiro apreendidos na Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Polícia Militar

OUTRA OCORRÊNCIA FOI REGISTRADA NO FIM DE SEMANA

Não há qualquer informação sobre a ligação entre a apreensão desta terça (14) e a troca de tiros ocorrida na areia da praia no domingo (12). Os ataques promovidos seriam resultado de uma briga entre grupos de traficantes pelo domínio de uma boca de fumo localizada no Morro da Concha.

Na ocasião, ainda durante a manhã, pelo menos dez criminosos promoveram uma troca de tiros na região. Uma casa e pelo menos um carro foram atingidos pelos disparos de arma de fogo. Após a chegada da PM, um veículo com um suspeito baleado, que depois veio a óbito, foi encontrado em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.