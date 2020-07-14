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Bairro Aparecida

Adolescente é baleada no rosto por ex-namorado em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. O suspeito não foi localizado

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:05
DHPP de Cariacica
DHPP de Cariacica Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Uma adolescente de 17 anos foi baleada no rosto pelo ex-namorado, no bairro Aparecida, em Cariacica, nesta terça-feira (14). De acordo com informações da Polícia Militar, consta no boletim que o disparo ocorreu após um desentendimento entre os dois, por volta de 14h50. Ainda segundo a PM, a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. O suspeito não foi localizado.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em investigação pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Por meio de nota, a PC informou que somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá informações sobre o caso e se há detidos.

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