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Tráfico de drogas

Suspeito é preso em flagrante com arma e drogas em Vila Velha

A prisão ocorreu na noite desta segunda-feira (13), no bairro Divino Espírito Santo. A polícia apreendeu ainda balanças de precisão, material para embalar drogas e dinheiro, e investiga a ligação do detido com seis crimes ocorridos no bairro

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 10:10
Dinheiro, arma, munições e material para o embalo de droga foram apreendidos em Vila Velha
Dinheiro, arma, munições e material para o embalo de droga foram apreendidos em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma operação conjunta da Guarda Municipal de Vila Velha e da Polícia Civil resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (13). A ação ocorreu no bairro Divino Espírito Santo e resultou na prisão de Geovane Alves dos Santos Barroso, conhecido por "filhão", que acabou detido em flagrante.

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Segundo informações da TV Gazeta, na abordagem foram apreendidos dinheiro em espécie, duas balanças de precisão, materiais e pinos para embalar drogas, uma arma e também munições intactas. O detido foi encaminhado para a delegacia da cidade.
A ação visava cumprir 10 mandados de busca e apreensão no bairro canela-verde. Segundo a Guarda de Vila Velha, o detido era peça importante no tráfico de drogas da região.
"Atualmente ele um dos responsáveis pela segurança dos chefes do tráfico do bairro Divino Espírito Santo, além de atuar como gerente e fazer o recolhimento de dinheiro. Na casa dele havia cerca de R$ 2,5 mil em espécie e muito material para o embalo de droga. Era um homem de confiança do tráfico local", contou o subcomandante da Guarda de Vila Velha, Iuri Silva.

INVESTIGAÇÃO DE CRIMES

Além do material recolhido, com o detido a polícia encontrou um caderno com anotações referentes à venda de entorpecentes. Com essa apreensão, os agentes de segurança esperam também solucionar seis homicídios ocorridos no bairro neste ano.
"Normalmente essas anotações e bilhetes são provenientes do sistema prisional de algumas pessoas que se encontram presas e fazem parte do tráfico local. Além desses bilhetes, alguns aparelhos celulares foram apreendidos de pessoas que tem ligação direta e provavelmente possuem informações que vão colaborar com as investigações", salientou o subcomandante.
Segundo a Guarda de Vila Velha, os crimes têm ligação com a disputa intensa pelo controle do tráfico na região, uma das mais violentas da cidade. O detido, de acordo com a Guarda, já possui passagem por tráfico de drogas, homicídio e ainda receptação de produto roubado.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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