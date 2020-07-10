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Durante Fla X Flu

Vídeo mostra briga entre torcedores de Flamengo e Vasco em Vila Velha

Moradores do bairro Cocal registraram o confronto que, segundo testemunhas, seria entre torcedores do Flamengo e do Vasco durante a final entre o Rubro-Negro e o Fluminense. A confusão ocorreu na durante a final da Taça Rio, na última quarta-feira (7)

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 13:30
Polícia foi acionada e conteve a confusão entre torcedores do Flamengo e Vasco, em Vila Velha
Polícia foi acionada e conteve a confusão entre torcedores do Flamengo e Vasco, em Vila Velha Crédito: Internauta
Moradores do bairro Cocal, em Vila Velha, na Grande Vitória, registraram uma briga de torcedores durante a final da Taça Rio entre Flamengo e Fluminense na noite da última quarta-feira (8).
Segundo informações da TV Gazeta, a transmissão do jogo estava acontecendo em um lava a jato do bairro. De acordo com o proprietário, os torcedores tinham pedido o espaço para assistir à partida e ele liberou. O dono do estabelecimento contou ainda que um grupo de torcedores do Vasco foi até o local e começou a atirar pedras contra o portão.

VEJA VÍDEO

Polícia Militar foi até o local, fez abordagens e informou que nada de ilícito foi encontrado. Depois que os torcedores foram dispersados, a ocorrência foi encerrada. A Guarda Municipal disse que também recebeu chamados para a ocorrência e que enviou duas equipes até o local, mas a PM já tinha controlado a situação.
Prefeitura de Vila Velha não tem câmeras no local e as imagens da briga foram registradas por moradores.

RESQUÍCIOS

Na manhã desta sexta-feira (10), dois dias após a confusão entre torcedores, ainda era possível encontrar objetos utilizados durante a briga, entre eles pedras, pedaço de calçada, madeira e até vidro de garrafas de cerveja.
Antes da confusão começar, moradores informaram para a reportagem da TV Gazeta que ligaram para a Polícia Militar e a Guarda Municipal para alertar sobre a briga, porém quando a polícia chegou ao local, o confronto já havia iniciado.
O subsecretário da Guarda de Vila Velha, Iuri Silva, pediu, em entrevista à TV Gazeta, que os moradores repassem as informações para auxiliar no trabalho de contenção de atos como este.
"É importante que essas informações sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181) ou o Disque-Aglomerações para que cheguem de maneira mais precisa para que possamos dar prioridade. Sobre este caso específico, ela chegou apenas como poluição sonora (Disque-Silêncio). Como há diversas ocorrências simultaneamente, é feito um filtro de prioridade de atendimento nessas regiões, e foi o que ocorreu em Cocal", explicou.
Com informações do G1 ES e TV Gazeta

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