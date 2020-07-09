Gilberto explica substituição e exalta título pelo Fluminense: 'Dia incrível'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense vinha de três jogos sem marcar gols, mas quem reencontrou o caminho da rede foi o lateral-direito Gilberto. Ele colocou o Tricolor na frente ainda no final do primeiro tempo, em cabeçada que deu mais fôlego para o time brigar pelo título. No fim, deu certo. O Flamengo até empatou no Maracanã, mas o Flu, nos pênaltis, foi campeão da Taça Rio. Após a partida, o jogador celebrou o gol, seu terceiro em 2020.

- Foi um dia incrível. Sabemos que seria uma batalha difícil por tudo que envolvia. Mas entramos focados. Naquele momento que perdi o gol fiquei triste, mas é da minha essência levantar a cabeça após um erro. Continuei batalhando e tive outra oportunidade, mais difícil até, e consegui reverter em gol para sairmos com o título - afirmou Gilberto, que havia perdido uma chance clara minutos antes de marcar.

O lateral acabou tendo que ser substituído aos 41 minutos do segundo tempo, depois de sentir cãibra. Gilberto aprovou os minutos finais de Hudson na posição e lamentou não ter podido cobrar uma das penalidades na disputa. No fim, Dodi e Michel Araújo perderam as cobranças, mas o Fla acabou desperdiçando três.