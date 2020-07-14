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Em investigação

Polícia impede fuga e prende quatro suspeitos de tráfico em Cariacica

Detenção aconteceu em uma casa onde as drogas eram preparadas e distribuídas; no local foram encontrados mais de 7 mil pinos para cocaína e R$ 5 mil em dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 17:52

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:52

Polícia impede fuga e prende quatro suspeitos de tráfico em Cariacica
O objetivo era prender um foragido, mas a Polícia Civil acabou dando voz de prisão para outros quatro homens. Três deles até tentaram fugir, mas todos acabaram detidos no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, na última sexta-feira (10). A suspeita é de associação criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas.
Equipes foram até o local após uma denúncia anônima, que indicava que o alvo do mandado de prisão estava em uma casa da região. Por causa do cerco tático realizado, os policiais conseguiram impedir a fuga e, pela suspeita de atitudes ilegais, também entraram na residência.
"Encontramos um local com características de um ponto fortíssimo de preparo e distribuição de drogas ilícitas. Apreendemos cocaína o suficiente para gerar cerca de R$ 20 mil e mais R$ 5,3 mil em dinheiro, cuja origem não foi esclarecida"
Gianno Trindade - Titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) e Delegacia Especializada de Crimes Contra Transportes de Cargas (DECCTC)
Também foram apreendidos vários tabletes de maconha, dois cadernos de contabilidade e produtos utilizados para a preparação de entorpecentes. Além de mais de 7 mil pinos para cocaína, um colete à prova de balas, uma arma de fogo falsa, oito celulares e dois pássaros silvestres.
Delegado Gianno Trindade concedeu entrevista sobre o caso na tarde desta terça-feira (14) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Na delegacia, um dos indivíduos falou que recebia R$ 200 para preparar as drogas e que o proprietário da casa, embora soubesse da prática, não recebia nada. O dono da residência alegou a mesma versão, mas nós não acreditamos, disse o delegado. Segundo ele, os outros dois detidos negaram qualquer relação com o crime.
"Os quatro foram autuados por tráfico de drogas e por associação ao tráfico. Além de receptação dolosa por causa dos celulares apreendidos. O proprietário da casa admitiu ser dono dos pássaros e também responderá por crime ambiental, por manter animal silvestre em cativeiro"
Gianno Trindade - Titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) e Delegacia Especializada de Crimes Contra Transportes de Cargas (DECCTC)
De acordo com o delegado, todos já passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões em flagrante convertidas para prisão preventiva. Um deles tem 19 anos e os outros, 20 e 23 anos de idade. O dono da casa tem 28 anos. Nenhum tinha passagem pela polícia, esclareceu Trindade.
Segundo ele, os pássaros apreendidos já foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e o caso seguirá sendo investigado, em parceria com a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc). Temos um prazo de 30 dias para a conclusão e outras pessoas poderão ser indiciadas, adiantou.
Cocaína, maconha, arma falsa, dinheiro e pássaros silvestres estão entre os materiais apreendidos pela Polícia Civil
Cocaína, maconha, arma falsa, dinheiro e pássaros silvestres estão entre os materiais apreendidos pela Polícia Civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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