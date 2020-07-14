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Your browser does not support the audio element. Polícia impede fuga e prende quatro suspeitos de tráfico em Cariacica

O objetivo era prender um foragido, mas a Polícia Civil acabou dando voz de prisão para outros quatro homens. Três deles até tentaram fugir, mas todos acabaram detidos no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica , na última sexta-feira (10). A suspeita é de associação criminosa e envolvimento com o tráfico de drogas.

Equipes foram até o local após uma denúncia anônima, que indicava que o alvo do mandado de prisão estava em uma casa da região. Por causa do cerco tático realizado, os policiais conseguiram impedir a fuga e, pela suspeita de atitudes ilegais, também entraram na residência.

"Encontramos um local com características de um ponto fortíssimo de preparo e distribuição de drogas ilícitas. Apreendemos cocaína o suficiente para gerar cerca de R$ 20 mil e mais R$ 5,3 mil em dinheiro, cuja origem não foi esclarecida" Gianno Trindade - Titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) e Delegacia Especializada de Crimes Contra Transportes de Cargas (DECCTC)

Também foram apreendidos vários tabletes de maconha, dois cadernos de contabilidade e produtos utilizados para a preparação de entorpecentes. Além de mais de 7 mil pinos para cocaína, um colete à prova de balas, uma arma de fogo falsa, oito celulares e dois pássaros silvestres.

Delegado Gianno Trindade concedeu entrevista sobre o caso na tarde desta terça-feira (14) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Na delegacia, um dos indivíduos falou que recebia R$ 200 para preparar as drogas e que o proprietário da casa, embora soubesse da prática, não recebia nada. O dono da residência alegou a mesma versão, mas nós não acreditamos, disse o delegado. Segundo ele, os outros dois detidos negaram qualquer relação com o crime.

"Os quatro foram autuados por tráfico de drogas e por associação ao tráfico. Além de receptação dolosa por causa dos celulares apreendidos. O proprietário da casa admitiu ser dono dos pássaros e também responderá por crime ambiental, por manter animal silvestre em cativeiro" Gianno Trindade - Titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) e Delegacia Especializada de Crimes Contra Transportes de Cargas (DECCTC)

De acordo com o delegado, todos já passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões em flagrante convertidas para prisão preventiva. Um deles tem 19 anos e os outros, 20 e 23 anos de idade. O dono da casa tem 28 anos. Nenhum tinha passagem pela polícia, esclareceu Trindade.

Segundo ele, os pássaros apreendidos já foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e o caso seguirá sendo investigado, em parceria com a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc). Temos um prazo de 30 dias para a conclusão e outras pessoas poderão ser indiciadas, adiantou.