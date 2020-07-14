O que se sabe até o momento sobre a morte do assessor de Assumção

"A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao DD ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações", disse a instituição em nota enviada à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (14).