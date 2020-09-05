Ótica é assaltada em Vila Velha e prejuízo chega a R$ 20 mil

Imagens da câmera de videomonitoramento mostram a ação Crédito: Divulgação Sesp

Imagens de uma câmera de videomonitoramento registraram um arrombamento e furto ocorrido durante a madrugada desta sexta-feira (04) em uma ótica localizada no bairro da Glória, no município de Vila Velha. De acordo com o proprietário do estabelecimento, o crime gerou um prejuízo de cerca de 20 mil reais.

Segundo informações repassadas pelo delegado responsável pelo caso, Érico Mangaravite, as imagens que mostram a dinâmica do crime foram disponibilizadas pela vítima. De acordo com Érico, pelas imagens do crime é possível visualizar que dois suspeitos teriam arrombado a porta da loja. A partir da abertura, dentro do estabelecimento, furtaram uma televisão de 49 polegadas, um notebook, um tablet e variados óculos de sol e de grau.

O delegado ressaltou que a divulgação das imagens registradas para a população servirá para que os suspeitos sejam identificados. Diligências também estão sendo realizadas para apurar a autoria do assalto", ressaltou Érico.