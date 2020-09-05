Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na madrugada

Ótica é assaltada em Vila Velha e prejuízo chega a R$ 20 mil

O crime ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (04) em uma ótica localizada no bairro da Glória, no município de Vila Velha. Dois suspeitos teriam arrombado a porta do estabelecimento

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 12:21
Imagens da câmera de videomonitoramento mostram a ação
Imagens da câmera de videomonitoramento mostram a ação Crédito: Divulgação Sesp
Imagens de uma câmera de videomonitoramento registraram um arrombamento e furto ocorrido durante a madrugada desta sexta-feira (04) em uma ótica localizada no bairro da Glória, no município de Vila Velha. De acordo com o proprietário do estabelecimento, o crime gerou um prejuízo de cerca de 20 mil reais.
Segundo informações repassadas pelo delegado responsável pelo caso, Érico Mangaravite, as imagens que mostram a dinâmica do crime foram disponibilizadas pela vítima.  De acordo com Érico, pelas imagens do crime é possível visualizar que dois suspeitos teriam arrombado a porta da loja.  A partir da abertura, dentro do estabelecimento, furtaram uma televisão de 49 polegadas, um notebook, um tablet e variados óculos de sol e de grau.
O delegado ressaltou que a divulgação das imagens registradas para a população servirá para que os suspeitos sejam identificados. Diligências também estão sendo realizadas para apurar a autoria do assalto", ressaltou Érico. 
A Polícia ainda solicita que caso alguém tenha informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos nesse crime, que efetuem uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas, ressaltou.

Veja Também

Homem furta moto de PM, pilota sem capacete e é preso em Vitória

Homem usa tipoia no braço em disfarce e assalta mulheres na Praia da Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados