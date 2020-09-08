Jovem é assassinado a tiros no município de São Gabriel da Palha

Um jovem foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (8), na localidade de Cachoeira da Onça, em um terreno na rodovia que liga São Gabriel da Palha ao município de São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo. O nome da vítima não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que foram ouvidos três disparos de arma de fogo na região onde aconteceu o crime. Logo depois, os moradores constataram que um jovem havia sido baleado e acionaram a PM.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida. A Polícia Civil foi acionada com a perícia técnica para recolher o corpo, que será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).
SOORETAMA
No município de Sooretama, na Região Norte do Estado, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro Alegre. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (8).
Segundo testemunhas, os criminosos arrombaram a porta da residência e efetuaram os disparos. Três tiros acertaram o adolescente, que não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil está investigando o caso e informou que até o momento ninguém foi preso.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte