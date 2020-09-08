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Noroeste do ES

Jovem é assassinado a tiros no município de São Gabriel da Palha

Moradores contaram que ouviram pelo menos três disparos de arma de fogo na manhã desta terça-feira (8). Crime aconteceu na localidade de Cachoeira da Onça, em um terreno na rodovia que liga São Gabriel da Palha a São Domingos do Norte

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 13:11
Jovem é assassinado a tiros em São Gabriel da Palha
O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (8) Crédito: Leitor
Um jovem foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (8), na localidade de Cachoeira da Onça, em um terreno na rodovia que liga São Gabriel da Palha ao município de São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo. O nome da vítima não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que foram ouvidos três disparos de arma de fogo na região onde aconteceu o crime. Logo depois, os moradores constataram que um jovem havia sido baleado e acionaram a PM.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida. A Polícia Civil foi acionada com a perícia técnica para recolher o corpo, que será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).

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SOORETAMA

No município de Sooretama, na Região Norte do Estado, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros no bairro Alegre. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (8).
Segundo testemunhas, os criminosos arrombaram a porta da residência e efetuaram os disparos. Três tiros acertaram o adolescente, que não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil está investigando o caso e informou que até o momento ninguém foi preso.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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