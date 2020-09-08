Homem é encontrado morto a facadas em Brejetuba

O corpo de um homem de 51 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7), às margens da rodovia ES 462, interior de Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. A vítima, identificada como Ailton Francisco de Paula, teria sido morta a facadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado na localidade de Marapé. O carro da vítima, um Volkswagen Gol, foi encontrado queimado próximo ao corpo.
Após a descoberta do crime, a Polícia Militar fez buscas pela região em busca de suspeitos. O delegado de Brejetuba, Cláudio Rodrigues, informou que o caso segue sob investigação e, no momento, não pode dar detalhes do andamento do inquérito policial.
Para ajudar o trabalho da polícia, denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelo 181.