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Crime no Sul do Estado

Homem é encontrado morto a facadas em Brejetuba

O carro da vítima, um Volkswagen Gol, foi encontrado queimado, próximo ao corpo. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 17:10
Município de Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo
Município de Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação/ PMB
O corpo de um homem de 51 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7), às margens da rodovia ES 462, interior de Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. A vítima, identificada como Ailton Francisco de Paula, teria sido morta a facadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado na localidade de Marapé. O carro da vítima, um Volkswagen Gol, foi encontrado queimado próximo ao corpo.
Após a descoberta do crime, a Polícia Militar fez buscas pela região em busca de suspeitos. O delegado de Brejetuba, Cláudio Rodrigues, informou que o caso segue sob investigação e, no momento, não pode dar detalhes do andamento do inquérito policial.
Para ajudar o trabalho da polícia, denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelo 181.

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