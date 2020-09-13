Manoel foi morto quando entrava em seu carro, no bairro Santo André, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Acusado de participar da "Chacina da Kombi" em 1997 é morto em Cariacica

Um produtor rural de 54 anos foi assassinado na noite de sábado (12), no bairro Santo André, em Cariacica . Manoel Lemos tinha acabado de entrar na sua caminhonete após sair de uma casa no bairro, quando dois homens em uma moto teriam passado por ele e feito diversos disparos.

A vítima era acusada na Justiça de participar de uma chacina em Viana , em 1997, quando sete homens foram mortos após terem roubado um porco da propriedade de Manoel. Na época, era a maior chacina já registrada no Espírito Santo . Por conta disso, a polícia acredita que uma das hipóteses da motivação do crime deste sábado seja vingança. Manoel teve aproximadamente 10 perfurações pelo corpo. O carro dele também ficou cheio de marcas de tiros.

Chacina da Kombi em Viana, em 1997 Crédito: Luiz Pajau | Cedoc | A Gazeta

Manoel chegou a ficar preso entre 2008 e 2014, por associação criminosa, mas estava em liberdade. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo, Manoel e outras sete pessoas planejaram o crime, em abril de 1997, por conta de uma rixa familiar que teria sido motivada pelo roubo de um porco. Das sete pessoas assassinadas, seis pertenciam a uma mesma família.

Ainda de acordo com a denúncia na Justiça, as vítimas da chacina teriam roubado o porco e feito churrasco com a carne do animal em um bar da região de Padre Gabriel, em Cariacica. Manoel e os outros sete acusados teriam planejado o sequestro das vítimas quando elas, que trabalhavam juntas, retornavam do trabalho para casa, em uma Kombi. A denúncia diz que eles foram rendidos e levados para um local ermo, onde foram torturados, desnudados e mortos por disparos de arma de fogo. Os corpos foram encontrados no bairro Tanque, em Viana, dentro da Kombi ..

O caso repercutiu na época entre moradores de Cariacica e Viana, ficando lembrado como a Chacina da Kombi. Manoel foi denunciado por homicídio qualificado, chegou a ser preso preventivamente em 2017 por ameaça a testemunhas, mas respondia em liberdade. O caso ainda aguarda julgamento. Ele foi preso em 2008 por participação em outros homicídios na região.

As investigações sobre a chacina levaram a um inquérito da Polícia Civil que chegou a uma quadrilha acusada de 20 homicídios em Viana e Cariacica. Entre os assassinatos atribuídos ao grupo está também a morte do líder da Federação de Movimentos Populares de Viana (Femopov), Josino Lisboa.