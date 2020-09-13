Acusado de participar da "Chacina da Kombi" em 1997 é morto em Cariacica
Um produtor rural de 54 anos foi assassinado na noite de sábado (12), no bairro Santo André, em Cariacica. Manoel Lemos tinha acabado de entrar na sua caminhonete após sair de uma casa no bairro, quando dois homens em uma moto teriam passado por ele e feito diversos disparos.
A vítima era acusada na Justiça de participar de uma chacina em Viana, em 1997, quando sete homens foram mortos após terem roubado um porco da propriedade de Manoel. Na época, era a maior chacina já registrada no Espírito Santo. Por conta disso, a polícia acredita que uma das hipóteses da motivação do crime deste sábado seja vingança. Manoel teve aproximadamente 10 perfurações pelo corpo. O carro dele também ficou cheio de marcas de tiros.
Manoel chegou a ficar preso entre 2008 e 2014, por associação criminosa, mas estava em liberdade. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo, Manoel e outras sete pessoas planejaram o crime, em abril de 1997, por conta de uma rixa familiar que teria sido motivada pelo roubo de um porco. Das sete pessoas assassinadas, seis pertenciam a uma mesma família.
Ainda de acordo com a denúncia na Justiça, as vítimas da chacina teriam roubado o porco e feito churrasco com a carne do animal em um bar da região de Padre Gabriel, em Cariacica. Manoel e os outros sete acusados teriam planejado o sequestro das vítimas quando elas, que trabalhavam juntas, retornavam do trabalho para casa, em uma Kombi. A denúncia diz que eles foram rendidos e levados para um local ermo, onde foram torturados, desnudados e mortos por disparos de arma de fogo. Os corpos foram encontrados no bairro Tanque, em Viana, dentro da Kombi ..
O caso repercutiu na época entre moradores de Cariacica e Viana, ficando lembrado como a Chacina da Kombi. Manoel foi denunciado por homicídio qualificado, chegou a ser preso preventivamente em 2017 por ameaça a testemunhas, mas respondia em liberdade. O caso ainda aguarda julgamento. Ele foi preso em 2008 por participação em outros homicídios na região.
As investigações sobre a chacina levaram a um inquérito da Polícia Civil que chegou a uma quadrilha acusada de 20 homicídios em Viana e Cariacica. Entre os assassinatos atribuídos ao grupo está também a morte do líder da Federação de Movimentos Populares de Viana (Femopov), Josino Lisboa.
Em nota, a Polícia Civil disse que a morte de Manoel está em investigação na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.